Коли в Україні розпочнуть опалювальний сезон?

Чіткої дати початку опалювального сезону в Україні не існує, адже все залежить від погодних умов та обласних влад, повідомляє 24 Канал.

Традиційно опалення у будинках вмикають до листопада, проте соціальну інфраструктуру, таку як лікарні чи школи, можуть почати опалювати раніше.

Також важливе дотримання певної умови: в Україні опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря становить +8°C і нижче. Проте на дати можуть впливати деякі інші фактори:

– старт опалювального сезону місцева влада може відкласти через незавершені ремонтні роботі, або недостатню готовність комунальних служб; Загальний стан енергосистеми – залежить від поточних обставин, зокрема обстрілів енергоінстраструктури чи кількості запасів газу у сховищах країни.

Про ймовірну дату початку опалювального сезону розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Стабільне проходження опалювального сезону – ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур,

– розповіла посадовиця.

Також голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що Україна планує накопичити достатньо запасів газу для проходження опалювального сезону. Зараз готовність на 95-97%.

Скільки українці платитимуть за опалення?

Залежно від типу опалення – газового, електричного чи централізованого – відрізнятиметься вартість послуг для українців. Проте, відповідно до мораторію, тарифи будуть незмінними впродовж усього воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.

Тариф на опалення

Єдиного тарифу на централізоване опалення в Україні немає, вартість послуги залежить від міста. Наприклад, у Києві це 1 654,41 гривень за гігакалорію, у Харкові – 1 539,5 гривень, а у Львові – 1 539,5 гривень.

Тариф на газ

Компанія "Нафтогаз" обслуговує майже 98% споживачів газу в Україні й обіцяє продовжити дію тарифу "Фіксований". За цим тарифом ціна газу – 7,96 гривень за кубометр газу.

Тариф на електроенергію

Для населення він встановлений на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, але частина українців може платити за спожиту електроенергію менше. Мова йде про власників двозонних лічильників, які у нічний час доби можуть платити 2,16 гривні за кіловат.

Кому призначать субсидії на опалення і чи потрібно звертатися в ПФУ?

З 1 жовтня Пенсійний фонд проводить розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цьогоріч житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Її призначать, враховуючи доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.

Зазвичай, субсидію з неопалювального на опалювальний період перепризначають автоматично, проте деяким категоріям українців потрібно звернутися в ПФУ:

Особи, які хочуть вперше отримати житлову субсидію. Українці, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство. Люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена або оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Які документи потрібні? Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Також можуть знадобитися:

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;

довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

Зауважте! Субсидія надається людям, середньомісячний дохід родини яких за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.

Головні новини про опалювальний сезон в Україні