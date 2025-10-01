Коли в Україні розпочнуть опалювальний сезон?
Чіткої дати початку опалювального сезону в Україні не існує, адже все залежить від погодних умов та обласних влад, повідомляє 24 Канал.
Традиційно опалення у будинках вмикають до листопада, проте соціальну інфраструктуру, таку як лікарні чи школи, можуть почати опалювати раніше.
Також важливе дотримання певної умови: в Україні опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря становить +8°C і нижче. Проте на дати можуть впливати деякі інші фактори:
- Готовність місцевих мереж – старт опалювального сезону місцева влада може відкласти через незавершені ремонтні роботі, або недостатню готовність комунальних служб;
- Загальний стан енергосистеми – залежить від поточних обставин, зокрема обстрілів енергоінстраструктури чи кількості запасів газу у сховищах країни.
Про ймовірну дату початку опалювального сезону розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Стабільне проходження опалювального сезону – ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур,
– розповіла посадовиця.
Також голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що Україна планує накопичити достатньо запасів газу для проходження опалювального сезону. Зараз готовність на 95-97%.
Скільки українці платитимуть за опалення?
Залежно від типу опалення – газового, електричного чи централізованого – відрізнятиметься вартість послуг для українців. Проте, відповідно до мораторію, тарифи будуть незмінними впродовж усього воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.
- Тариф на опалення
Єдиного тарифу на централізоване опалення в Україні немає, вартість послуги залежить від міста. Наприклад, у Києві це 1 654,41 гривень за гігакалорію, у Харкові – 1 539,5 гривень, а у Львові – 1 539,5 гривень.
- Тариф на газ
Компанія "Нафтогаз" обслуговує майже 98% споживачів газу в Україні й обіцяє продовжити дію тарифу "Фіксований". За цим тарифом ціна газу – 7,96 гривень за кубометр газу.
- Тариф на електроенергію
Для населення він встановлений на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, але частина українців може платити за спожиту електроенергію менше. Мова йде про власників двозонних лічильників, які у нічний час доби можуть платити 2,16 гривні за кіловат.
Кому призначать субсидії на опалення і чи потрібно звертатися в ПФУ?
З 1 жовтня Пенсійний фонд проводить розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Цьогоріч житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Її призначать, враховуючи доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.
Зазвичай, субсидію з неопалювального на опалювальний період перепризначають автоматично, проте деяким категоріям українців потрібно звернутися в ПФУ:
- Особи, які хочуть вперше отримати житлову субсидію.
- Українці, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.
- Люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена або оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.
Які документи потрібні? Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Також можуть знадобитися:
- договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
- копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;
- довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.
Зауважте! Субсидія надається людям, середньомісячний дохід родини яких за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.
Головні новини про опалювальний сезон в Україні
Уряд України планує запровадити мораторій на відключення води та світла за борги у прифронтових громадах для стабільного проходження опалювального сезону. Кабінет Міністрів також працює над рішеннями для компенсації різниці в тарифах на теплопостачання та забезпечення готовності інфраструктури до зими.
Напередодні опалювального сезону споживачам радять перевірити та оновити договори з постачальниками комунальних послуг, звірити показники лічильника та провести технічну перевірку будинку. Необхідно переглянути договори з постачальниками, рахунки за попередній період, акти приймання-передачі лічильників.
Станом на 14 вересня запаси газу в підземних сховищах України досягли 12,055 мільярдів кубометрів, що перевищує минулорічні показники. З квітня в українські газосховища закачали майже 6,68 мільярда кубометрів газу, значно перевищуючи торішні обсяги завдяки підвищеному імпорту.