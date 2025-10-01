У жовтні відбудеться перерахунок субсидій

У Пенсійному фонді повідомили, що з 1 жовтня проведуть розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025 – 2026 років, які розраховані на тривалість з 16 жовтня по 15 квітня включно, передає 24 Канал.

Втім, для чималої кількості громадян розрахунок відбудеться автоматично, зокрема для тих домогосподарств, у яких розмір субсидій у літній період складав 0 гривень.

Натомість певні категорії осіб повинні будуть звернутися до ПФУ особисто чи онлайн. Йдеться про таких:

Громадяни, що вперше планують отримати житлову субсидію;

Громадяни, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім'ї члена домогосподарства;

Громадяни, для яких субсидія на неопалювальний сезон не була призначена через заборгованість, яку вже погашено.

Якщо документи на отримання субсидії будуть податні у період з 1 жовтня до 30 листопада включно, то субсидію призначать з початку опалювального сезону. Якщо ж звернення буде пізніше, то призначення буде з місяця, коли були подані документи.

Які доходи враховуються при розрахунку житлової субсидії Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2025 – 2026 враховують доходи домогосподарства за I та II квартали цього року. А доходи, як-от пенсія, враховують в розмірі нарахування виплат за серпень цього року.

Коли в Україні стартує опалювальний сезон?

Традиційно з середини жовтня в Україні може розпочатися опалювальний сезон, однак все залежатиме від погодних умов,

Річ у тім, що тепло почнуть подавати до будинків за умови, що середньодобова температура в країні становить +8°C або нижче протягом 3 днів поспіль.

Крім того, місцеві адміністрації самостійно прийматимуть рішення щодо початку опалення, а тому в різних регіонах країни старт опалювального сезону може відрізнятися.

Наразі точної дати початку сезону немає, але за словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко під час засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону у Чернігові, завершення підготовки до зими відповідних державних органів та ОВА повинно відбутися до 15 жовтня.

Як з жовтня не втратити соціальну допомогу?

Одержувачі соцдопомоги повинні пройти ідентифікацію до 1 жовтня, адже у разі її відсутності будуть припинені виплати, пише Головне управління Пенсійного фонду у Луганській області.

Річ у тім, що з 1 липня цього року органи Пенсійного фонду України розпочали виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися органами соціального захисту.

Якщо ви вже отримуєте виплату, передбачену відповідними постановами, – нічого не змінюється, але для отримання виплат вам необхідно пройти особисто обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року,

– йдеться на сайті.

Отже, обов'язково мають пройти ідентифікацію такі особи:

Отримувачі соцдопомоги та соцстипендій, які перейшли під адміністрування ПФУ,

Особи, які оформили нові заяви на виплати після 1 липня цього року.

Пройти перевірку можна як особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, так і онлайн, тобто за допомогою відеоконференцзв'язку, або ж в електронному кабінеті на вебпорталі послуг Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис".

Нові вимоги щодо мінімальної заробітної плати

З 1 жовтня, Державна податкова служба повідомляє, запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру зарплати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Отже, розмір середньої щомісячної заробітної плати або дохід підприємця, який не має найманих працівників, має становити не менше ніж:

1,5 мінімальних заробітних плат (станом на вересень це 12 тисяч гривень) при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі;

Йдеться про розташування цих місць в адміністративних центрах областей на відстані від 50 кілометрів, а площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних.

2 мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень) для всіх інших суб'єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

Якщо вимоги будуть не виконані, то це призведе до припинення дії ліцензії.

Чи зростуть комунальні тарифи?

В Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів впродовж усього воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення, тому тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишатимуться на тому ж рівні, що й у вересні.

Тариф на газ

Компанія "Нафтогаз", яка обслуговує майже всіх побутових споживачів в країні, продовжує тариф "Фіксований" на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.

Тариф на опалення

Тариф на тепло в Україні залежить від типу опалення. Відтак для централізованого опалення ціна визначається постачальником теплової енергії та може відрізнятися залежно від регіону та міста: у Києві – 1 654,41 гривні за гігакалорію, у Харкові – 1 539,5 гривень за гігакалорію, а у Львові – 1 539,5 гривень за гігакалорію.

Тариф на електроенергію

Натомість у мораторії на підвищення тарифів не йдеться про ціну на електроенергію. Відтак тариф на світло від початку 2022 року змінювався вже декілька разів.

Наразі для населення він встановлений на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, але частина українців може платити за спожиту електроенергію менше.

Наприклад, для тих, хто має двозонний лічильник, діє денний тариф (з 7:00 по 23:00 – 4,32 гривні за кіловат) та нічний тариф (з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат).

Яких податкових змін очікувати для ФОП?

Як зазначається на сайті Державної податкової служби України, з початку жовтня розширюється пільга щодо сплати єдиного внеску для ФОП та інших самозайнятих осіб.

Тепер ФОП та інша самозайнята особа, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, можуть не сплачувати внесок за себе.

Для звільнення від сплати ЄСВ за себе залишаються такі умови:

роботодавець вже сплатив за нього чи неї ЄСВ,

сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

Якщо ж роботодавець сплачує менше аніж мінімальний страховий внесок, то ФОП чи інша самозайнята особа самостійно можуть визначити базу нарахування ЄСВ та здійснювати його сплату.

Крім того, для ФОП на єдиному податку це обов'язково, як і для самозайнятих осіб, але тільки якщо є чистий дохід за цей період.

Який прогноз курсу валют на жовтень?

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у жовтні дія режиму керованої гнучкості триватиме.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Це означає, що будуть цілком помірні коливання курсу долара та утримання балансу між попитом і пропозицією через валютні інтервенції.

Прогнозується, що у жовтні можливе зростання попиту на валюту, але валютні інтервенції навряд чи перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів.

Крім того, збереження облікової ставки у жовтні може стати додатковим захистом для гривні, бо ж будь-яке зниження показника ставки може спровокувати зростання інфляції.

Отже, курс долара наступного місяця може коливатися від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро відповідно до світових коливань пари долар – євро – на рівні 47,5 – 49,5 гривні.

Врахувати всі чинники, які можуть вплинути на валютний ринок у жовтні, зараз вкрай важко. Тому що досі залишається безліч незнаних чинників, які можуть "втрутитися" та змінити поточні тренди,

– додає Лєсовий.

Які копійки будуть вилучатися з обігу із жовтня?

В НБУ повідомили, що з жовтня монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з готівкового обігу. Це означає, що банки не видаватимуть ці копійки у касах, а регулятор не карбуватиме їх та припинить підкріплення ними кас банків.

Та НБУ зауважує, що ці розмінні монети досі залишаються платіжним засобом.

Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України й далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати,

– йдеться у повідомленні.

Серед причин вилучення 10 копійок є значна їхня частка та зниження попиту на них з боку банків та торговельних мереж.

Крім того, таке вилучення може скоротити витрати держави та учасників готівковому обігу на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання таких монет.

Які нові правила діятимуть щодо карткових переказів?

Як зазначає команда адвокатів Богдана Янківа, нововведення з 1 жовтня торкнуться відображення інформації у виписках та платіжних документах. Це означає для платників більшу прозорість, а з боку фінансових установ – посилений контроль.

Ще у серпня цього року була запроваджена технологія відкритого банкінгу (Open Banking), яка дозволила банкам отримувати інформацію про учасників фінансових операцій як при переказах по IBAN, так і при транзакціях з карти на карту.

Серед нововведень буде те, що карткові транзакції супроводжуватимуться зазначенням повної юридичної назви компанії, яка отримала платіж.

Також при здійсненні переказів у виписці будуть відображатися персональні ідентифікаційні дані (ПІБ) або назва отримувача та номер його рахунку тощо.

Зверніть увагу! Жодних додаткових дій від підприємців чи ФОП не вимагається.

Нові правила виїзду з ЄС

В Євросоюзі запускають Систему в'їзду та виїзду (EES), яка буде фіксувати всі перетини зовнішніх кордонів союзу громадянами третіх країни, зокрема України. Набере чинності вона з 12 жовтня цього року, повідомляє Посольство України в Польщі.

Відомо, що система стосуватиметься поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів, а замість штампів у паспортів буде цифрова реєстрація.

Якщо пасажири транспортних засобів відмовлятимуться надати біометричні дані, то це буде законною підставою відмовити у в'їзді.

Зауважте! Збиратимуть такі дані при перетині: фото обличчя людини, відбитки 4 пальців (від 12 років), дані закордонного паспорта, дата й місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.

Загалом такі зміни впроваджені для того, щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС, а також для того, щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.

Чи будуть державні вихідні у жовтні?

У жовтні найважливішими державними та церковними святами є День захисників та захисниць України та Покрова Пресвятої Богородиці, що відзначається східними церквами візантійського обряду. Ці свята припадають на 1 жовтня, тобто середу.

Водночас інші свята, як-от День вчителя, українці святкуватимуть 5 жовтня, а День лікаря – 6 жовтня. Натомість День української мови буде 27 жовтня.

Важливо! У період дії воєнного стану норми статей 71-73 КЗпП (святкові й неробочі дні) не застосовуються. Тобто на практиці це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні зараз немає.

Коли потрібно переходити на зимовий час?

Наприкінці жовтня, а саме 26 жовтня, країна переходить на зимовий час, тобто о 4:00 ночі потрібно перевести час на 1 годину назад.

Торік переведення годинників хотіли скасувати, але відповідний законопроєкт так і не був підписаний Володимиром Зеленським.