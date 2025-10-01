В октябре состоится перерасчет субсидий
В Пенсионном фонде сообщили, что с 1 октября проведут расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025 – 2026 годов, которые рассчитаны на продолжительность с 16 октября по 15 апреля включительно, передает 24 Канал.
Впрочем, для немалого количества граждан расчет произойдет автоматически, в частности для тех домохозяйств, у которых размер субсидий в летний период составлял 0 гривен.
Зато определенные категории лиц должны будут обратиться в ПФУ лично или онлайн. Речь идет о таких:
- Граждане, что впервые планируют получить жилищную субсидию;
- Граждане, которые получали жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства;
- Граждане, для которых субсидия на неотапливаемый сезон не была предоставлена из-за задолженности, которая уже погашена.
Если документы на получение субсидии будут поданы в период с 1 октября по 30 ноября включительно, то субсидию назначат с начала отопительного сезона. Если же обращение будет позже, то назначение будет с месяца, когда были поданы документы.
Какие доходы учитываются при расчете жилищной субсидии
При расчете субсидии на отопительный сезон 2025 – 2026 учитывают доходы домохозяйства за I и II кварталы этого года. А доходы, например пенсия, учитывают в размере начисления выплат за август этого года.
Когда в Украине стартует отопительный сезон?
Традиционно с середины октября в Украине может начаться отопительный сезон, однако все будет зависеть от погодных условий,
- Дело в том, что тепло начнут подавать в дома при условии, что среднесуточная температура в стране составляет +8°C или ниже в течение 3 дней подряд.
- Кроме того, местные администрации самостоятельно будут принимать решение о начале отопления, а потому в разных регионах страны старт отопительного сезона может отличаться.
Сейчас точной даты начала сезона нет, но по словам премьер-министра Юлии Свириденко во время заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону в Чернигове, завершение подготовки к зиме соответствующих государственных органов и ОВА должно состояться до 15 октября.
Напоминаем! ОСМД и ЖСК могут использовать "Доступные кредиты 5-7-9%" для установления альтернативных источников энергии в случае тяжелой зимы из-за возможных атак врага на критическую инфраструктуру.
Как с октября не потерять социальную помощь?
Получатели соцпомощи должны пройти идентификацию до 1 октября, ведь в случае ее отсутствия будут прекращены выплаты, пишет Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области.
Дело в том, что с 1 июля этого года органы Пенсионного фонда Украины начали выплату 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты.
Если вы уже получаете выплату, предусмотренную соответствующими постановлениями, – ничего не меняется, но для получения выплат вам необходимо пройти лично обязательную идентификацию до 1 октября 2025 года,
– говорится на сайте.
Таким образом, обязательно должны пройти идентификацию такие лица:
- Получатели соцпомощи и соцстипендий, которые перешли под администрирование ПФУ,
- Лица, которые оформили новые заявления на выплаты после 1 июля этого года.
Пройти проверку можно как лично в любом сервисном центре ПФУ, так и онлайн, то есть с помощью видеоконференцсвязи, или в электронном кабинете на веб-портале услуг Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи "Дия.Подпись".
Новые требования в отношении минимальной заработной платы
С 1 октября, Государственная налоговая служба сообщает, вводятся требования в отношении минимального размера зарплаты в сфере розничной торговли алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и топливом.
Таким образом, размер средней ежемесячной заработной платы или доход предпринимателя, который не имеет наемных работников, должен составлять не менее чем:
- 1,5 минимальных заработных плат (по состоянию на сентябрь это 12 тысяч гривен) при одновременном соблюдении следующих условий для всех мест розничной торговли;
Речь идет о расположении этих мест в административных центрах областей на расстоянии от 50 километров, а площадь торгового зала – до 500 квадратных метров.
- 2 минимальных заработных плат (16 тысяч гривен) для всех других субъектов хозяйствования, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.
Если требования будут не выполнены, то это приведет к прекращению действия лицензии.
Вырастут ли коммунальные тарифы?
В Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его окончания, поэтому тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться на том же уровне, что и в сентябре.
- Тариф на газ
Компания "Нафтогаз", которая обслуживает почти всех бытовых потребителей в стране, продолжает тариф "Фиксированный" на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.
- Тариф на отопление
Тариф на тепло в Украине зависит от типа отопления. Поэтому для централизованного отопления цена определяется поставщиком тепловой энергии и может отличаться в зависимости от региона и города: в Киеве – 1 654,41 гривны за гигакалорию, в Харькове – 1 539,5 гривны за гигакалорию, а во Львове – 1 539,5 гривны за гигакалорию.
- Тариф на электроэнергию
Зато в моратории на повышение тарифов речь не идет о цене на электроэнергию. Поэтому тариф на свет с начала 2022 года менялся уже несколько раз.
Сейчас для населения он установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, но часть украинцев может платить за потребленную электроэнергию меньше.
Например, для тех, кто имеет двухзонный счетчик, действует дневной тариф (с 7:00 по 23:00 – 4,32 гривны за киловатт) и ночной тариф (с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт).
Каких налоговых изменений ожидать для ФЛП?
Как отмечается на сайте Государственной налоговой службы Украины, с начала октября расширяется льгота по уплате единого взноса для ФЛП и других самозанятых лиц.
Теперь ФЛП и другое самозанятое лицо, за которых ЕСВ полностью оплатил работодатель, могут не платить взнос за себя.
Для освобождения от уплаты ЕСВ за себя остаются следующие условия:
- работодатель уже уплатил за него или нее ЕСВ,
- сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.
Если же работодатель платит меньше чем минимальный страховой взнос, то ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно могут определить базу начисления ЕСВ и осуществлять его уплату.
Кроме того, для ФЛП на едином налоге это обязательно, как и для самозанятых лиц, но только если есть чистый доход за этот период.
Какой прогноз курса валют на октябрь?
Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре действие режима управляемой гибкости будет продолжаться.
Это означает, что будут вполне умеренные колебания курса доллара и удержание баланса между спросом и предложением через валютные интервенции.
Прогнозируется, что в октябре возможен рост спроса на валюту, но валютные интервенции вряд ли превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов.
Кроме того, сохранение учетной ставки в октябре может стать дополнительной защитой для гривны, так как любое снижение показателя ставки может спровоцировать рост инфляции.
Таким образом, курс доллара в следующем месяце может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро в соответствии с мировыми колебаниями пары доллар – евро – на уровне 47,5 – 49,5 гривны.
Учесть все факторы, которые могут повлиять на валютный рынок в октябре, сейчас крайне трудно. Потому что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые могут "вмешаться" и изменить текущие тренды,
– добавляет Лесовой.
Какие копейки будут изыматься из обращения с октября?
В НБУ сообщили, что с октября монеты номиналом 10 копеек постепенно будут изыматься из наличного обращения. Это означает, что банки не будут выдавать эти копейки в кассах, а регулятор не будет чеканить их и прекратит подкрепление ими касс банков.
Однако НБУ отмечает, что эти разменные монеты до сих пор остаются платежным средством.
Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать,
– говорится в сообщении.
Среди причин изъятия 10 копеек является значительная их доля и снижение спроса на них со стороны банков и торговых сетей.
Кроме того, такое изъятие может сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку и хранение таких монет.
Какие новые правила будут действовать в отношении карточных переводов?
Как отмечает команда адвокатов Богдана Янкива, нововведения с 1 октября коснутся отображения информации в выписках и платежных документах. Это означает для плательщиков большую прозрачность, а со стороны финансовых учреждений – усиленный контроль.
- Еще в августе этого года была введена технология открытого банкинга (Open Banking), которая позволила банкам получать информацию об участниках финансовых операций как при переводах по IBAN, так и при транзакциях с карты на карту.
- Среди нововведений будет то, что карточные транзакции будут сопровождаться указанием полного юридического названия компании, которая получила платеж.
- Также при осуществлении переводов в выписке будут отображаться персональные идентификационные данные (ФИО) или название получателя и номер его счета и тому подобное.
Обратите внимание! Никаких дополнительных действий от предпринимателей или ФЛП не требуется.
Новые правила выезда из ЕС
В Евросоюзе запускают Систему въезда и выезда (EES), которая будет фиксировать все пересечения внешних границ союза гражданами третьих страны, в том числе и Украины. Вступит в силу она с 12 октября этого года, сообщает Посольство Украины в Польше.
Известно, что система будет касаться поездок до 90 дней в течение любых 180 дней, а вместо штампов у паспортов будет цифровая регистрация.
Если пассажиры транспортных средств будут отказываться предоставить биометрические данные, то это будет законным основанием отказать во въезде.
Заметьте! Собирать такие данные будут при пересечении: фото лица человека, отпечатки 4 пальцев (от 12 лет), данные загранпаспорта, дата и место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
В целом такие изменения внедрены для того, чтобы эффективнее контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС, а также для того, чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.
Будут ли государственные выходные в октябре?
В октябре важнейшими государственными и церковными праздниками являются День защитников и защитниц Украины и Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается восточными церквями византийского обряда. Эти праздники приходятся на 1 октября, то есть среду.
В то же время другие праздники, такие как День учителя, украинцы будут праздновать 5 октября, а День врача – 6 октября. А День украинского языка будет 27 октября.
Важно! В период действия военного положения нормы статей 71-73 КЗоТ (праздничные и нерабочие дни) не применяются. То есть на практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине сейчас нет.
Когда нужно переходить на зимнее время?
В конце октября, а именно 26 октября, страна переходит на зимнее время, то есть в 4:00 ночи нужно перевести время на 1 час назад.
В прошлом году перевод часов хотели отменить, но соответствующий законопроект так и не был подписан Владимиром Зеленским.