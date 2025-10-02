Як це правильно зробити – розповіли експерти видання Viessmann, передає 24 Канал.
Як прибрати повітря з системи опалення?
- Насамперед вимкніть опалення й дайте системі трохи охолонути.
- Далі відкрийте повітропровідні клапани на радіаторах – зазвичай вони розташовані у верхній частині.
- Потроху поверніть клапан (за допомогою спеціального ключа або викрутки) проти годинникової стрілки – ви почуєте шипіння повітря.
- Коли повітря перестане виходити й піде рівномірний струмінь води, закрийте клапан.
- Повторіть для всіх радіаторів, починаючи з того, що розташований найдалі від джерела тепла.
Після процедури перевірте тиск у системі та, за необхідності, підніміть його до рекомендованого рівня. Якщо система опалення є закритого типу, корисним буде також долити воду через заповнюючу лінію та проконтролювати, щоб система підтримувала необхідний тиск.
Як прибрати повітря з системи опалення / Фото Unsplash
Як часто це потрібно робити?
Як пише This Old House, це потрібно робити раз на рік, в ідеалі перед початком опалювального сезону. Однак, якщо ви частіше помічаєте ознаки потрапляння повітря, можливо, вам доведеться прокачувати їх частіше.
Важливо! Не рекомендується прокачувати радіатори, коли система опалення увімкнена. Вода в системі буде гарячою, що збільшує ризик опіків. Крім того, прокачування радіаторів під час їх роботи може втягнути більше повітря в систему, що зведе нанівець мету.
Як підготуватися до опалювального сезону?
Найбільші втрати тепла відбуваються через вікна та двері, тож їх слід утеплити в першу чергу: заклеїти щілини ущільнювачем або герметиком, наклеїти теплозберігаючу плівку, повісити щільні штори.
Додатково допоможе засклена лоджія, а також утеплені двері з герметичними стиками чи спеціальною щіткою внизу. Важливо подбати і про батареї: відкрити простір навколо них, підв'язати довгі штори та встановити тепловідбивний екран із фольги.
Простими й доступними рішеннями залишаються теплий одяг, грілки, а також сучасні ковдри з підігрівом.