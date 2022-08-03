Та в країні триває війна і в будь-який момент окупанти можуть пошкодити шляхи подачі тепла. Тому людям варто утеплитися заздалегідь і це можна зробити бюджетним способом.

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Як утеплити вікна та двері

Через вікна в часи холодів втрачається від 20 відсотків тепла, тому їх слід утеплити в першу чергу. Двокамерні склопакети надійні в цьому сенсі, але не всі можуть їх купити. Але існують старі перевірені методи їх ущільнити.

Треба заклеїти вікна. Для цього можна використати старий папір, змочений мильним розчином. А ще краще – купити спеціальний скотч, поролоновий або гумовий ущільнювач. Тоді варто перевірити щілини там, де є стик з підвіконням, якщо вони є, то заклеїти силіконовим герметиком. Тоді наклеїти на скло теплозберігаючу плівку.

Якщо є засклена лоджія, то треба завісити на ній вікна. Тобто повісити щільні штори та закривати їх на ніч.

Утеплити двері можна, встановивши на нижню частину вхідних дверей спеціальну щітку. Тоді варто залити герметиком щілини між дверною коробкою та стінами.

Якщо є можливість, то можна встановити подвійні двері та стежити, щоб вони були зачинені. Так само слід пильнувати, щоб двері в під'їзд були зачинені.

Ще один спосіб утеплитися – батарея. Біля неї треба розчистити простір: прибрати меблі, підв'язати довгі штори.

Тепловідбиваючий екран можна поставити за батареєю. Таким чином вона буде гріти кімнату, а не стіну. Зробити екран можна із фольги.

Ще один нехитрий спосіб утеплитися – теплий одяг. Зараз також є електропростирадла та ковдри з підігрівом. Можна використовувати й грілки.

Який обігрівач обрати

У випадку, коли нічого не допомагає, опалення все одно слабке, то можна використовувати обігрівачі. Їх є кілька видів, які можна встановити в квартирі. Зокрема:

Інвенторний

Його переваги в тому, що є енергоефективним, автоматично підтримує задану температуру в приміщенні. Але він коштує недешево і монтувати його мають професіонали. Деякі моделі обігрівають приміщення лише за вуличної температури не нижче +5 градусів.

Інфрачервоний

Він працює тихо, не сушить повітря, є енергоефективним. Швидко прогріває предмети в зоні досяжності інфрачервоних променів. Але варто врахувати, що кімната швидко охолоджується після того, як його вимкнути. Не нагріваються предмети, куди не потрапляють промені.

Олійний

Переваги цього обігрівача в тому, що він безшумний та довго зберігає тепло після відключення. Але пристрій енергоємний і довго прогріває.

Тепловентилятор

Цей різновид доступний за ціною. Є різні моделі та розміри, швидко нагріває приміщення. Серед недоліків – постійний шум, сушить повітря.

Важка зима для українців

Через бойові дії та складну економічну ситуацію й різні інші фактори ця зима буде однією з найскладніших в історії нашої держави. Уряд вже готується до того, щоб ми пережили її. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мовиться про достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

Вже стало відомо, який мінімальний рівень тепла в оселях повинен бути у важкому зимовому сезоні 2022 – 2023. Всюди опаленням будуть забезпечувати щонайменше до рівня 18 градусів. Та все звісно ж залежить від погодних умов.

Денис Шмигаль також запевнив, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення. За його словами, ціна на газ в Україні залишиться фіксованою до 31 травня 2023 року.

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