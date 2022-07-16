Шмигаль пригадав, що російські терористичні акти направлені не лише на цивільну, але і на критичну інфраструктуру. Тому нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон.
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Шмигаль розповів про новий опалювальний сезон
Тому вже 3 місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає 4 основні аспекти,
– пояснив прем'єр – міністр України.
За словами Дениса Шмигаля мовиться про:
- достатню кількість запасів газу;
- достатню кількість запасів вугілля;
- готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури;
- підготовку до екстрених ситуацій.
Україна накопичує газ, вугілля та готує об'єкти
Денис Шмигаль пояснив, що Україна продовжує закачувати газ в українські підземні газові сховища:
- станом на сьогодні Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу;
- всього з початку 2022 року було закачано майже 3 мільярда кубометрів блакитного палива;
- створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи;
- попри війну видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився;
- "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів кубометрів газу.
За даними прем'єра, є достатня кількість запасів вугілля – станом на середину липня – це 1,5 мільйона тонн вугілля, що у 2,5 раза більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.
Продовжуємо нарощувати й власний видобуток (мовиться про вугілля – 24 канал). Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 мільйонів тонн,
– пояснив Шмигаль.
Додав, що держава також працює над готовністю енергогенеруючих підприємств та об'єктів інфраструктури:
- у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону;
- виділено майже 300 мільйонів гривень на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач.
Уряд виділив гроші на екстрені ситуації та платитиме субсидії
Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.
Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв,
– запевнив Шмигаль.
Прем'єр пообіцяв, що всі тарифи та залишаються без змін. Окрім того, влада:
- домовилась зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону;
- планувала затвердити Спільну декларацію про асоціацію між Урядом та Міжнародним енергетичним агентством для посилення нашої співпраці та взаємодії.
Прем'єр – міністр пояснив, що ми вже продаємо електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову, а в першому півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у 1,5 раза, у порівнянні з 2021 роком.
"Все це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи. Будемо активно продовжувати цей напрямок", – пообіцяв прем'єр.
Останні новини про опалювальний сезон
- 13 липня міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що кошти на субсидії зараз є.
- 13 липня Денис Шмигаль пояснив, що перед початком опалювального сезону український уряд виділить майже 300 мільйонів гривень на ремонт трьох ТЕЦ. Мовиться про Чернігів, Охтирку та Кременчук.
- російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень та пошкодили низку ТЕЦ в Україні. Тож міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців готуватися до холодів уже зараз. Він сказав, що в окремих регіонах можуть виникнути проблеми з опаленням та електропостачанням.
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