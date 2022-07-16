Шмигаль пригадав, що російські терористичні акти направлені не лише на цивільну, але і на критичну інфраструктуру. Тому нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон.

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Шмигаль розповів про новий опалювальний сезон

Тому вже 3 місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає 4 основні аспекти,

– пояснив прем'єр – міністр України.

За словами Дениса Шмигаля мовиться про:

достатню кількість запасів газу;

достатню кількість запасів вугілля;

готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури;

підготовку до екстрених ситуацій.

Україна накопичує газ, вугілля та готує об'єкти

Денис Шмигаль пояснив, що Україна продовжує закачувати газ в українські підземні газові сховища:

станом на сьогодні Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу;

всього з початку 2022 року було закачано майже 3 мільярда кубометрів блакитного палива;

створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи;

попри війну видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився;

"Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів кубометрів газу.

За даними прем'єра, є достатня кількість запасів вугілля – станом на середину липня – це 1,5 мільйона тонн вугілля, що у 2,5 раза більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

Продовжуємо нарощувати й власний видобуток (мовиться про вугілля – 24 канал). Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 мільйонів тонн,

– пояснив Шмигаль.

Додав, що держава також працює над готовністю енергогенеруючих підприємств та об'єктів інфраструктури:

у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону;

виділено майже 300 мільйонів гривень на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач.

Уряд виділив гроші на екстрені ситуації та платитиме субсидії

Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.

Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв,

– запевнив Шмигаль.

Прем'єр пообіцяв, що всі тарифи та залишаються без змін. Окрім того, влада:

домовилась зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону;

планувала затвердити Спільну декларацію про асоціацію між Урядом та Міжнародним енергетичним агентством для посилення нашої співпраці та взаємодії.

Прем'єр – міністр пояснив, що ми вже продаємо електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову, а в першому півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у 1,5 раза, у порівнянні з 2021 роком.

"Все це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи. Будемо активно продовжувати цей напрямок", – пообіцяв прем'єр.

Останні новини про опалювальний сезон

13 липня міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що кошти на субсидії зараз є.

13 липня Денис Шмигаль пояснив, що перед початком опалювального сезону український уряд виділить майже 300 мільйонів гривень на ремонт трьох ТЕЦ. Мовиться про Чернігів, Охтирку та Кременчук.

російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень та пошкодили низку ТЕЦ в Україні. Тож міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців готуватися до холодів уже зараз. Він сказав, що в окремих регіонах можуть виникнути проблеми з опаленням та електропостачанням.

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