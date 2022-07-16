Шмыгаль напомнил, что российские террористические акты направлены не только на гражданскую, но и на критическую инфраструктуру. Поэтому нас ждет чрезвычайно тяжелый отопительный сезон.
Заметьте Деньги на субсидии есть: будут ли просматривать требования для их получения
Шмыгаль рассказал о новом отопительном сезоне
Поэтому уже 3 месяца мы активно ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает 4 основных аспекта,
– объяснил премьер-министр Украины.
По словам Дениса Шмыгаля говорится о:
- достаточном количестве запасов газа;
- достаточном количестве запасов угля;
- готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры;
- подготовке к экстренным ситуациям.
Украина накапливает газ, уголь и готовит объекты
Денис Шмыгаль объяснил, что Украина продолжает закачивать газ в украинские подземные газовые хранилища:
- по состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 миллиарда кубов газа;
- всего с начала 2022 года было закачано почти 3 миллиарда кубометров голубого топлива;
- созданы возможности для физического реверса газа из Европы;
- несмотря на войну, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась;
- "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 миллиардов кубометров газа.
По данным премьера, есть достаточное количество запасов угля – по состоянию на середину июля – это 1,5 миллиона тонн угля, что в 2,5 раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы на это время.
Продолжаем наращивать и собственную добычу (говорится об угле – 24 канала). Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы на начало отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 миллионов тонн,
– объяснил Шмыгаль.
Добавил, что государство также работает над готовностью энергогенерирующих предприятий и объектов инфраструктуры:
- в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону;
- выделено почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач.
Правительство выделило деньги на экстренные ситуации и будет платить субсидии
Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.
Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям,
– заверил Шмыгаль.
Премьер пообещал, что все тарифы остаются без изменений. Кроме того, власть:
- договорилась с Всемирным банком и ЕБРР о выделении Украине более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону;
- планировала утвердить Совместную декларацию об ассоциации между правительством и Международным энергетическим агентством для усиления нашего сотрудничества и взаимодействия.
Премьер-министр объяснил, что мы уже продаем электроэнергию в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову, а в первом полугодии Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
"Все это происходит благодаря присоединению к энергетической системе Европы. Будем активно продолжать это направление", – пообещал премьер.
Последние новости об отопительном сезоне
- 13 июля министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что средства на субсидии сейчас есть.
- 13 июля Денис Шмыгаль объяснил, что перед началом отопительного сезона украинское правительство выделит почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ. Речь идет о Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.
- российские войска разрушили более 200 котельных и повредили ряд ТЭЦ в Украине. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев призвал украинцев готовиться к холодам уже сейчас. Он сказал, что в отдельных регионах могут возникнуть проблемы с отоплением и электроснабжением.
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