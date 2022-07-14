Про це заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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На нещодавньому засіданні парламенту нардепи ухвалили зміни до держбюджету на 2022 рік. Як наслідок – збільшилися видатки на фінансування соціальних програм і пенсій. Ця стаття витрат збільшилася на 73,8 мільярда гривень.

Найбільше фінансування було передбачено на програму допомоги внутрішньо переміщеним особам і виплату пенсій,

– розповіла Лазебна.

Що буде із субсидіями

Міністерка наголосила, що кошти на субсидії зараз є. Уряд розуміє, що рано чи пізно прийде опалювальний сезон і на тлі втрати роботи та доходів люди потребуватимуть допомоги.

"Ми фінансово забезпечуємо програму субсидій і кажемо людям, що ми її не скорочуємо і не зменшуємо", – додала вона.

Водночас Лазебна заявила, що у міністерстві не планують переглядати вимоги до субсидіантів. Навпаки – якщо якийсь критерій заважатиме людям отримати субсидії, його прибиратимуть.

Що буде з українцями, які перебувають на захоплених територіях

Кабінет Міністрів продовжить нараховувати усі соціальні виплати українцям, які опинилися у тимчасовій окупації чи оточенні. Мовиться, зокрема, про пенсію, соцдопомогу, пільги та субсидії. Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій,

– додав Шмигаль.

Крім того, на 5 мільярдів гривень вже закуплено продуктові набори для прифронтових зон.