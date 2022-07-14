Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Раніше у Мінфіні заявляли, що дефіцит бюджету досі становить 5 мільярдів доларів на місяць.

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Україні потрібні 9 мільярдів доларів кожного місяця

Устенко заявив, що Україні протягом 3 місяців до тих 5 мільярдів доларів, про які говорили у Міністерстві фінансів, потрібні ще 4. Ці гроші покриватимуть:

витрати на екстрене житло,

ремонт помешкань для мільйонів людей,

базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо,

– наголосив Устенко.

Зауважте, що у червні до загального фонду бюджету надійшли 97,3 мільярда гривень, а у травні – понад 100 мільярдів. Місячний дефіцит сягнув 141,2 мільярда гривень, що становить близько 4,8 мільярда доларів.

Офіс Президента на конференції, присвяченій відбудові України, у Лугано презентував план оперативного відновлення соціальної інфраструктури Fast Recovery. Для того, щоб його втілити необхідно 17,5 мільярда доларів. За ці гроші можна відбудувати майже 40 тисяч об'єктів на деокупованих територіях:

майже 400 шкіл,

близько 300 садочків,

300 лікарень,

об'єкти ЖКГ,

житло для людей, які втратили його через війну.

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