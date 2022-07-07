Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців 7 липня, передає 24 канал. Президент наголосив, що завтра Україну екає змістовний день та багато важливих новин.

Увага Буде багато внутрішньоукраїнських новин, – Зеленський звернувся до народу

Завтра багато внутрішньо-українських новин. Попереду дуже змістовний день – по завершенню конференції у Лугано, яка була присвячена відбудові України, урядовці вже мають домовленості на невідкладну допомогу нашій державі обсягом понад 2 мільярди доларів. Ці кошти будуть спрямовані на підсилення бюджету на підготовку до зими,

– заявив Зеленський

Зеленський звернувся до українців: дивитись відео

Коротко про конференцію в Лугано та План відбудови України

У швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відбудови України після війни. На неї приїхали делегації з 40 країн світу.

Підсумком стала спільна декларація про підтримку України на шляху відновлення після військової агресії Росії.

На відновлення, а також трансформацію нашої держави знадобиться колосальна сума. За попередніми, поверховими підрахунками – понад 700 мільярдів доларів США.

Під час конференції вирішили подвоїти фінансову підтримку нашої держави. До кінця 2023 року нам надаватимуть понад 100 мільйонів франків.

Загалом Fast Recovery передбачає відновлення інфраструктури, яка є критично важливою. Наразі вдалось напрацювати реформи та запропонувати проривні проєкти по 24 напрямах. Загальний бюджет, розрахований на реалізацію цього плану, – 17,4 мільярда доларів.