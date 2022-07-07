Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам 7 июля, передает 24 канал. Президент подчеркнул, что завтра Украину ждет содержательный день и много важных новостей.

Внимание Завтра очень содержательный день, будет много новостей: главное из обращения Зеленского 7 июля

Завтра много внутриукраинских новостей. Впереди очень содержательный день – по завершению конференции в Лугано, которая была посвящена восстановлению Украины, у чиновников уже есть договоренности на неотложную помощь нашему государству объемом более 2 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на усиление бюджета на подготовку к зиме,

– заявил Зеленский

Зеленский обратился к украинцам: смотреть видео

Кратко о конференции в Лугано и Плане восстановления Украины

В швейцарском городе Лугано состоялась конференция по восстановлению Украины после войны. На нее приехали делегации из 40 стран.

Итогом стало совместная декларация поддержки Украины на пути восстановления после военной агрессии России.

На восстановление, а также на трансформацию нашего государства понадобится колоссальная сумма. По предварительным, поверхностным подсчетам – более 700 миллиардов долларов США.

В ходе конференции решили удвоить финансовую поддержку нашего государства. До конца 2023 года нам будет предоставляться более 100 миллионов франков.

В целом Fast Recovery предполагает восстановление инфраструктуры, которая критически важна. Пока удалось наработать реформы и предложить прорывные проекты по 24 направлениям. Общий бюджет, рассчитанный на реализацию этого плана – 17,4 миллиарда долларов.