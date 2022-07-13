Про це для 24 каналу сказав ексміністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він сказав, що збільшується витрати на оборону, а також соціальні витрати.

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"Потрібно підтримувати людей та бізнес, потрібно відбувати те, що зруйноване. Тому у нас є цей розрив у державному бюджеті. Міжнародні партнери дають підтримку, але її недостатньо. Наприклад, з 9 мільярдів, які обіцяв дати Євросоюз, поки нам за 3 місяці перерахували 1 мільярд", – сказав Милованов.

Допомога надходить повільно

За словами ексміністра, різницю того, чого не вистачає у бюджеті, покриває емісія. Він пояснив, що по-простому – це друкування грошей, але не фізичне.

"Це коли монетизується через монетарну політику. Ці гроші з'являються в економічній системі. Вони потім тиснуть і на інфляцію, і на обмінний курс. Якщо це продовжуватиметься й далі, то збільшуватиметься тиск. Є рішення просте і складне одночасно – потрібно більше підтримки від міжнародних партнерів", – сказав Милованов.

Затримку міжнародної допомоги він пояснює тим, що Європа живе мирним часом. Водночас в Україні війна й час йде на години, а не місяці.

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Не можна допустити недовіру

Нацбанк повідомляє, що продовжує друкувати гроші. Милованов пояснив, що коли не припинити цього, то наслідки проявляться у двох напрямках.

Перше – це прямий. Стає більше грошей, їх витрачаються на війну, на потреби соціальні, а потім ці гроші підуть другим рівнем в економіку. Там вони вже починають підіймати ціни й тиснути. Проте другий, я б сказав найважливіший чинник, – це очікування,

– зазначив ексміністр.

Він розповів, що люди в Україні звикли, що економіка більш-менш стабільна навіть під час війни: не перестали працювати банки, є платіжна система. Проте якщо українці перестануть довіряти, почнуть панікувати й не знати, що буде завтра – це найстрашніше для економіки.

"Цього треба не допустити. Потрібно відкрито говорити, що відбувається в економіці та працювати над тим, щоб різниця між витратами й доходами фінансувалася не друкарським станком, а запозиченнями або грантами", – додав Милованов.

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