Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Ранее в Минфине заявляли, что дефицит бюджета до сих пор составляет 5 миллиардов долларов в месяц.
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Украине нужно 9 миллиардов долларов каждый месяц
Устенко заявил, что Украине в течение 3 месяцев до 5 миллиардов долларов, о которых говорили в Министерстве финансов, нужны еще 4. Эти деньги будут покрывать:
- расходы на экстренное жилье,
- ремонт квартир для миллионов людей,
- базовый минимальный доход для потерявших работу украинцев.
Мы будем стараться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только тяжело, это будет практически невозможно.
– подчеркнул Устенко.
Заметьте, что в июне в общий фонд бюджета поступило 97,3 миллиарда гривен, а в мае – более 100 миллиардов. Месячный дефицит составил 141,2 миллиарда гривен, что приравнивается к приблизительно 4,8 миллиарда долларов.
Офис Президента на конференции, посвященной восстановлению Украины, в Лугано представил план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Fast Recovery. Для того чтобы его воплотить необходимо 17,5 миллиарда долларов. За эти деньги можно отстроить около 40 тысяч объектов на деоккупированных территориях:
- почти 400 школ,
- около 300 садиков,
- 300 больниц,
- объекты ЖКХ,
- жилье для людей, потерявших его из-за войны.
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