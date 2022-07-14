Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Важно У Зеленского говорят, что Украине уже нужно не 5, а 9 миллиардов долларов ежемесячно

На недавнем заседании парламента нардепы приняли изменения в госбюджет на 2022 год. Как следствие – увеличились расходы на финансирование социальных программ и пенсий. Эта статья расходов увеличилась на 73,8 миллиарда гривен.

Наибольшее финансирование было предусмотрено на программу помощи внутренне перемещенным лицам и выплату пенсий,

– рассказала Лазебная.

Что будет с субсидиями

Министр подчеркнула, что средства на субсидии сейчас есть. Правительство понимает, что рано или поздно придет отопительный сезон и на фоне потери работы и доходов люди будут нуждаться в помощи.

"Мы финансово обеспечиваем программу субсидий и говорим людям, что мы ее не сокращаем и не убавляем", – добавила она.

В то же время Лазебная заявила, что в министерстве не планируют пересматривать требования к субсидиантам. Напротив – если какой-то критерий будет мешать людям получить субсидии, его будут убирать.

Что будет с украинцами, которые находятся на захваченных территориях

Кабинет Министров продолжит начислять все социальные выплаты украинцам, оказавшимся во временной оккупации или окружении. Речь, в частности, о пенсии, соцпомощи, льготах и субсидиях. Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль.

Кроме выплаты от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций,

– добавил Шмыгаль.

Кроме того, на 5 миллиардов гривен уже закуплены продуктовые наборы для прифронтовых зон.