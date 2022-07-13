Як сказав український прем'єр Денис Шмигаль, мовиться про теплові електростанції у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

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У межах свого візиту на Чернігівщину Шмигаль відвідав місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Внаслідок цього були зруйновані 15 об'єктів.

Пошкодження дійсно суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 мільйонів гривень, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими,

– додав український прем'єр.

Також уряд виділить:

100 мільйонів гривень для Кременчуцької ТЕЦ;

86,5 мільйона гривень для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло", – підсумував Шмигаль.

Український прем'єр відвідав Чернігівщину / Фото Дениса Шмигаля

Крім того, Кабінет Міністрів погодив виділення 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою. Мовиться про закупівлю:

пересувних котелень,

дизельних генераторів,

систем очищення води,

насосних станцій і про багато інших речей, які будуть потрібні на екстрений випадок.

"Ми розуміємо, що російська армія – це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв",

– підкреслив Денис Шмигаль.

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Повномасштабне вторгнення росії стало найбільшим викликом в історії української держави за останні 30 років. російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень та пошкодили низку ТЕЦ в Україні.

Як пише "Економічна правда", бойові дії можуть призвести до відключення зв'язку, світла, газу, тепло- і водопостачання. Це особливо критично, коли за вікном – мінус 20 градусів. Тож про всякий випадок доведеться запастися водою, їжею, ліками, батарейками, ліхтариками, свічками та сірниками.

Також варто подбати про мінімальний запас дров та придбати сокиру. Як показав досвід територій на яких велися бойові дії, люди в критичних умовах були змушені виходити з дому та готувати їжу на вогні біля під'їзду.