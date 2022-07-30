Напередодні прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд готується до кількох сценаріїв опалювального сезону. А деталі необхідного температурного режиму озвучив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час поїздки у Вінницю 30 липня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг.

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Яку температуру будуть забезпечувати

Цей опалювальний сезон справді буде важким для України та цілої Європи. Тому міністр закликав зробити все можливе для утеплення свого житла. Водночас уряд не плануємо зменшувати нормативні показники температури в оселях. Тому всюди опаленням будуть забезпечувати щонайменше до рівня 18 градусів.

Цей опалювальний сезон – як військова операція. Маємо сконцентруватися, там де можливо – економити. Ми маємо дбайливо ставитися до кожного градусу, до кожної гігакалорії,

– сказав Чернишов.

Він пояснив, що слід усюди, де це можливо, провести особисто побутові робити по утепленню. Мовиться зокрема про вікна, двері та дахи.

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