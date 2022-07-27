Якщо говорити про функціонування міста в спокійному режимі, то все гаразд. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Проте, за його словами, в будь-який час може виникнути російський ракетний удар по підстанціях. Наприклад, як це було з електричною. Тоді її з ладу вивели 3 ракетні удари. Саме тому потрібно вибудувати альтернативні системи опалення.

Дуже важливим є утеплення. Люди мають розуміти, якщо будинок утеплений, він споживає на 30 – 40% менше тепла,

– повідомив Андрій Садовий.

"Якщо будуть перебої, то треба відкривати пункти для обігріву. Для цього потрібно мати дуже багато дерева, чим ми зараз і займаємося. Фактично Ірина Маруняк сьогодні має основне питання – це виживання міста в умовах екстремальної ситуації під час зими", – повідомив міський голова Львова.

Він пригадав, коли у Львові приймали Ніно Катамадзе, вона розповідала, як в Тбілісі пів року жили взагалі без світла, без газу, без тепла. Це страшні історії. Люди вдома ставили буржуйки й просто обігрівалися.

"Я думаю, що до нас таке не дійде, але всі варіанти ми прораховуємо. Проте самі деталі я вам розповідати не буду", – повідомив Андрій Садовий.

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