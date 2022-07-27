Если говорить о функционировании города в спокойном режиме, то все хорошо. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Важно Садовый рассказал, как Львов присоединится к восстановлению Гостомеля
Однако, по его словам, в любое время может возникнуть российский ракетный удар по подстанциям. Например, как это было с электрической. Тогда ее из строя вывели 3 ракетных удара. Вот поэтому необходимо выстроить другие системы отопления.
Очень важно утепление. Люди должны понимать, если дом утеплен, он потребляет на 30 – 40% меньше тепла.
– сообщил Андрей Садовый.
"Если будут перебои, то нужно открывать пункты для обогрева. Для этого нужно иметь очень много дерева, чем мы сейчас и занимаемся. Фактически у Ирины Маруняк сегодня основной вопрос – это выживание города в условиях экстремальной ситуации во время зимы", – сообщил мэр. Львов.
Он вспомнил, когда во Львове принимали Нино Катамадзе, она рассказывала, как в Тбилиси пол года жили вообще без света, газа, тепла. Это ужасные истории. Люди дома ставили буржуйки и просто обогревались.
"Я думаю, что до нас такое не дойдет, но все варианты мы просчитываем. Однако сами детали я вам рассказывать не буду", – сообщил Андрей Садовый.
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