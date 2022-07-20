По состоянию на 18 июля в области проживает 244151 внутренне перемещенное лицо. А это почти четверть миллиона украинцев.

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Треть из переселенцев – мужчины

Более трети переселенцев во Львовской области составляют мужчины. Их здесь проживает 86 тысяч 792 человека. Другая, большая часть переселенцев – это женщины, оставшаяся часть, их 157 тысяч 359 человек.

Лица трудоспособного возраста составляют менее половины среди всех внутренне перемещенных лиц – 117 792,

– рассказали во Львовской областной военной администрации.

30% переселенцев – это дети младше 18 лет. Их во Львовской области насчитывается 74 тысячи 672 человека. Каждый восьмой переселенец – пенсионер (таких 31 тысяча 553), каждый 29-й – человек с инвалидностью (8 тысяч 413).

Сколько человек получает помощь

Социальную помощь во Львовской области получает немного переселенцев. Среди всех внутренне перемещенных лиц это всего 1,3%, то есть 3 тысячи 284 человека. В среднем помощь получает одна из 53 семей, переселившихся на территорию области.

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