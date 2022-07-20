Станом на 18 липня в області проживає 244 151 внутрішньо переміщена особа. А це майже чверть мільйона українців.

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Третина з переселенців – чоловіки

Більше третини переселенців на Львівщині складають чоловіки. Їх тут проживає 86 тисяч 792 осіб. Інша, більша частина переселенців – це жінки. решта. Їх є 157 тисяч 359 осіб.

Особи працездатного віку складають менше половини серед усіх внутрішньо переміщених осіб – 117 792,

– розповіли у Львівській обласній військовій адміністрації.

30% переселенців – це діти, віком до 18 років. Їх на Львівщині налічується 74 тисячі 672 особи. Кожен восьмий переселенець – пенсіонер (таких 31 тисяча 553), кожен 29-ий – людина з інвалідністю (8 тисяч 413).

Скільки людей отримує допомогу

Соціальну допомогу на Львівщині отримує небагато переселенців. Серед усіх внутрішньо переміщених осіб це лише 1,3%, тобто 3 тисячі 284 особи. В середньому допомогу отримує одна з 53-х сімей, що переселилися на територію області.

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