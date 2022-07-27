Об этом для 24 канала рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что 26 июля имел возможность посетить города, ставшие символами войны – Бучу Ирпень, Гостомель.

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"Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба попросил помочь по Гостомелю. Там есть, как вы знаете, большая наша милитарная часть и там были очень серьезные бои. Территория возле аэродрома, возле наших самолетов, она серьезно уничтожена. Наголову разрушен жилищный фонд", – рассказал. Садовый.

Уже начали работы

По словам мэра Львова, несмотря на все разрушения, в Гостомель возвращаются люди, которые хотят жить дома. Поэтому здесь строят временные городки. Они на то время, пока нужно отстроить основное жилье.

Мы поможем силами нашего водоканала с подключением сетей, когда речь идет о временных городках, о благоустройстве. Вы, наверное, видите, как красиво мы обустроили наши модульные городки во Львове, поэтому такой же стандарт нужно сделать в Гостомеле. Конечно, мы беремся за сам жилищный фонд,

– сказал мэр.

Садовый рассказал, что Львов начнет восстанавливать одну из многоэтажек. Он добавил, что имеет сложные впечатления после посещения Гостомеля, поскольку россияне разрушили там десятки домов.

"Когда все видишь по телевидению, то это одна эмоция. Даже разрушения во Львове, которые у нас были, то это дома и мы понимаем, как это исправить, а там гораздо сложнее, потому что это на очень близком расстоянии от белорусской границы", – рассказал городской глава.

Что делать

Мэр считает, что обязанность украинских городов брать в помощь тот или иной город в Украине. Это следует делать быстро, потому что осталось еще фактически 2 месяца, когда строительные работы могут происходить без дождя.

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Садовый сообщил, что с 26 июля в Гостомеле уже работают коммунальщики из Львова. К ним за помощью обращаются и военные, и местные жители.

"По случаю я прошу все города. Друзья, кто имеет возможность помочь. Я понимаю, что тяжело, но даже если один дом возьмете в работу. Все-таки на Западе Украины нет такой катастрофы. Да стреляют, есть ракеты, но все равно сформировать 2–3 бригады можно и отправить в Киевскую область", – добавил Садовый.

Обратите внимание – Садовый о помощи для Гостомеля: смотрите видео

Восстановление "Мрии"

Основателем космической компании Virgin Galactic и британский миллиардер Ричард Брэнсон отметил, что готов помочь с восстановлением Ан-225 "Мрия" и аэропорта в Гостомеле. Уже готов проект создания нового самолета.