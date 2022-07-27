Про це для 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що 26 липня мав можливість відвідати міста, які стали символами війни – Бучу Ірпінь, Гостомель.

До теми Львівські комунальники допомагатимуть з облаштуванням тимчасового житла у Гостомелі

"Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба попросив допомогти по Гостомелю. Там є, як ви знаєте, велика наша мілітарна частина і там були дуже серйозні бої. Територія біля летовища, біля наших літаків, вона серйозно знищена. Вщент зруйнований житловий фонд", – розповів Садовий.

Вже розпочали роботи

За словами мера Львова, попри всі руйнування, до Гостомеля повертаються люди, які хочуть жити вдома. Через це тут будують тимчасові містечка. Вони на той час, поки треба відбудувати основне житло.

Ми допоможемо силами нашого водоканалу з підключенням мереж, коли мова йде про тимчасові містечка, про доброустрій. Ви, напевно, бачите, як красиво ми облаштували наші модульні містечка у Львові, тому такий самий стандарт треба зробити в Гостомелі. Звичайно, ми беремось за сам житловий фонд,

– сказав мер.

Садовий розповів, що Львів розпочне відновлювати одну з багатоповерхівок. Він додав, що має складні враження після відвідин Гостомеля, оскільки росіяни зруйнували там десятки будинків.

"Коли все бачиш по телебаченню, то це одна емоція. Навіть руйнування у Львові, які в нас були, то це вдома й ми розуміємо, як це виправити, а там набагато складніше, бо це на дуже близькій відстані від білоруського кордону", – розповів міський голова.

Що слід робити

Міський голова вважає, що обов'язок українських міст брати в допомогу те чи інше місто в Україні. Це слід робити швидко, бо залишилося ще, фактично, 2 місяці, коли будівельні роботи можуть відбуватися без дощу.

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Садовий повідомив, що з 26 липня у Гостомелі вже працюють комунальники зі Львова. До них по допомогу звертаються і військові, і місцеві мешканці.

"З нагоди я прошу всі міста. Друзі, хто має можливість допомогти. Я розумію, що важко, але навіть якщо один будинок візьмете в роботу. Все-таки на Заході України немає такої катастрофи. Так стріляють, є ракети, але все одно сформувати 2–3 бригади можна й відправити на Київщину", – додав Садовий.

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Відновлення "Мрії"

Засновником космічної компанії Virgin Galactic та британський мільярдер Річард Бренсон зазначив, що готовий допомогти з відбудовою Ан-225 "Мрія" та аеропорту у Гостомелі. Вже готовий проєкт створення нового літака.