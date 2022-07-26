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Львівські комунальники допомагають облаштувати Гостомель

Мер Львова Андрій Садовий здійснив візит до Гостомеля та Ірпеня. Разом із керівниками комунальних підприємств він проводить роботу із допомоги в облаштуванні цих міст.

Зокрема, команда львівського "Водоканалу" впродовж двох тижнів буде облаштовувати комунікації та благоустрій для тимчасового житлового містечка у Гостомелі.

Тут житимуть місцеві, чиї будинки зруйнували російські ракети. Також зобов'язуємось до осені відбудувати одну із пошкоджених багатоповерхівок,

– повідомив Садовий.

Також мер Львова повідомив, що мешканцям Гостомеля допоможуть відбудувати та облаштувати військовий медичний пункт. Він також закликав мерів усіх міст допомагати всім, хто постраждав від війни, адже незабаром наступить зима, й кожен має відчути підтримку.

"У єдності наша сила. Ми вже давно задекларували цей принцип. Тепер прийшов час довести, що це не просто декларація, а реальна робота та відповідальність", – додав Садовий.

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