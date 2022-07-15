До презентації долучився міський голова Львова Андрій Садовий та генеральний директор Червоного Хреста України Максим Доценко та його заступник Ілля Клецьковський. Повідомляється, що українське відділення волонтерського руху, виділило на зведення будинків 26 мільйонів гривень.

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На реалізацію проєкту знадобилося лише 3 місяці

Як наголосив генеральний директор Червоного Хреста України Максим Доценко, спільно із Львовом було напрацьовано концепт, архітектуру та безпосередню функціональність Центру матері і дитини "Незламні матусі". За 3 місяці проєкт вдалося реалізувати повністю.

В нас є велика мета – вибудувати екосистему реабілітації в нашій країні. Маємо підтримку всіх дотичних структур і сьогодні ми всі разом маємо дати українцям шанс на життя. Хоча б там, де це є можливо. І Львів у цьому показує приклад. Бо навіть, якщо людина мала важкі поранення, – треба жити. Вагітні жінки, які сюди приїхали в стресі, мають народжувати,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.



Момент підписання меморандуму в межах проєкту "UNBROUKEN" / Фото Роман Балук



Момент підписання меморандуму в межах проєкту "UNBROUKEN" / Фото Роман Балук

Аби спільно рухатися вперед, сьогодні було підписано меморандум про подальшу співпрацю між Товариством Червоного Хреста та Львівською міською радою.



Відкриття тимчасового житла для вагітних переселенок / Фото Львівська міська рада

Який вигляд мають будинки для переселенок

Центр матері і дитини "Незламні матусі" – це два будинки, які звели в районі Тракту Глинянського. Формат житла відрізняється від модульних містечок, насамперед тим, що для вагітних житло звели із дерев’яних конструкцій, які збирали на місці.

Це достатньо спокійна локація, недалеко парк "Знесіння", і до центру міста автобусом їхати 10 хвилин... Є просторий двір, поруч маємо зелену зону, де можемо зробити кілька терас. Є майданчики для дітей... За допомоги управління екології нам вдалося влаштували гарну виїмку з озерцем,

– розповів про локацію Антон Коломєйцев, керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР.

Він акцентував, що це житло добре адаптоване для зими: є електричне опалення. У кожній кімнаті є два двоспальні ліжка, що дозволяє комфортно розміститися 4 особам. Також тут оснащені зони спільного приготування їжі, дитячі ігрові кімнати, місця, де можна проводити фізичні заняття. Планується, що тут працюватиме акушерський персонал, який допомагатиме вагітним.

Безпека і цілодобовий медичний супровід – це те, що отримає тут кожна мама і дитина,

– підкреслив міський голова Львова.

Який вигляд має тимчасове житло для вагітних переселенок / Фото Львівська міська рада

Загальна площа двох двоповерхових будинків – 1 300 метрів квадратних. Одночасно тут зможе проживати 104 особи. З кожною мешканкою будуть підписувати індивідуальний договір, де буде визначено термін їхнього проживання.

На подвір'ї є зони для ігор, а за вагітними доглядатимуть акушери / Фото Львівська міська рада

Спроєктували будинки львівські архітектори. Роботи здійснює одеська компанія, яка через війну переїхала до Львова.

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