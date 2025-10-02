Що відомо про опалювальний сезон у Києві?

Розпочнеться подача тепла вже 3 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Київ Віталія Кличка.

Він розповів, що теплопостачання в ці установи виконується за індивідуальними заявками. Зокрема цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість.

Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення,

– пояснив Кличко.

Він наголосив: важливо, аби будівлі лікарень, дитячих садків, шкіл були оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Саме вони дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Також мер столиці прокоментував початок опалювального сезону в житлових будинках. Він підкреслив, що перш ніж ухвалювати таке рішення, слід зважити всі фактори:

раціональне використання енергоносіїв; недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями; ситуацію в енергосистемі.

До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси,

– додав Віталій Кличко.

Зверніть увагу! Тому першими отримають тепло, як зазвичай, заклади та установи соціальної сфери.

У яких містах вже почали теплопостачання?

Опалювальний сезон вже розпочали у Львові. Про це повідомляє міська рада міста.

Однак тепло почали подавати не до будинків звичайних мешканців. Опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста.

Зауважте! Щодо опалення у школах і дитячих садочках міста, то міська рада моніторить ситуацію.

