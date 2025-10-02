Що відомо про опалювальний сезон у Києві?
Розпочнеться подача тепла вже 3 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Київ Віталія Кличка.
Він розповів, що теплопостачання в ці установи виконується за індивідуальними заявками. Зокрема цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість.
Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення,
– пояснив Кличко.
Він наголосив: важливо, аби будівлі лікарень, дитячих садків, шкіл були оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Саме вони дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.
Також мер столиці прокоментував початок опалювального сезону в житлових будинках. Він підкреслив, що перш ніж ухвалювати таке рішення, слід зважити всі фактори:
- раціональне використання енергоносіїв;
- недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями;
- ситуацію в енергосистемі.
До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси,
– додав Віталій Кличко.
Зверніть увагу! Тому першими отримають тепло, як зазвичай, заклади та установи соціальної сфери.
У яких містах вже почали теплопостачання?
Опалювальний сезон вже розпочали у Львові. Про це повідомляє міська рада міста.
Однак тепло почали подавати не до будинків звичайних мешканців. Опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста.
Зауважте! Щодо опалення у школах і дитячих садочках міста, то міська рада моніторить ситуацію.
Що ще слід знати про опалювальний сезон в Україні?
Український уряд розглядає будь-які сценарії розвитку подій у рамках підготовки до опалювального сезону цьогоріч. Мова йде як про звичайні аварійні ситуації, так і про масовані обстріли Росією.
Крім того, в країні прагнуть запровадити мораторій на відключення боржників від електропостачання та водопостачання у прифронтових громадах. Таким чином опалювальний сезон має пройти стабільно протягом холодної пори року.