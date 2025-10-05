Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Похолодает ли так, чтобы включили отопление в ближайшие дни?

Как отметила Птуха, пока стабильные +8 градусов в Украине не ожидаются.

Она рассказала, что в конце сентября среднесуточная температура от +8 до +11 градусов была в некоторых областях – западных, северных и Винницкой. В Киеве – 9,7 градуса. А на юге и в центре вообще было +12...+14 градусов.

Синоптик говорит, что в ближайшие дни температура будет в тех же пределах, или немножечко ниже.

Однако учитывая, что потом, например, по тем же южным областям начнется повышение температуры до +15...+20 градусов в дневные часы, то конечно, там еще об этом (переход среднесуточной температуры через +8 градусов и начало отопительного сезона, – 24 Канал) речь не идет. Ну а на остальной территории как раз-таки будем где-то на грани держаться, или немного выше,

– указала Птуха.

Справка! По данным Укргидрометцентра, обычно переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября.

Какова ситуация с отопительным сезоном 2025?