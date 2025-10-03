Сколько сейчас газа находится в газохранилищах Украины?

Данные актуальны по состоянию на 2 октября 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel.

В прошлом году (2 октября 2024 года) в хранилищах хранилось 8,015 миллиардов кубических метров. В то же время в 2023 году 11,85 миллиарда кубических метров.

Украине, чтобы пережить отопительный сезон, нужно ориентировочно 13,2 миллиарда кубических метров газа. Об этом пишет Главком со ссылкой на информацию от Минэнергоугля.

Заметьте! На начало осенне-зимнего периода (то есть до 1 ноября текущего года) предусмотрено закачать в подземные хранилища не менее 13,2 миллиарда кубических метров газа.

Эта тема становится как никогда актуальной на фоне российских атак по газодобывающей инфраструктуре Украины. Самая масштабная атака за весь период полномасштабного вторжения России состоялась в ночь на 3 октября. Об этом сообщили в компании "Нафтогаз".

В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, в частности существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов,

– говорится в сообщении.

Часть из них удалось сбить. Однако, к сожалению, не все. В частности в результате ночной атаки, значительное количество украинских объектов повреждено. Более того, часть разрушений – критические.

Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным,

– отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Важно! Он отметил, что террор нигде не должен достигать своей цели.

Что еще известно о ситуации с украинской энергетикой?