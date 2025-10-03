Скільки наразі газу знаходиться у газосховищах України?

Дані актуальні станом на 2 жовтня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на дані аналітичного центру Bruegel.

Читайте також Чи буде масштабний блекаут: експерт з енергетики спрогнував наслідки атак

Минулого року (2 жовтня 2024 року) у сховищах зберігалося 8,015 мільярдів кубічних метрів. Водночас у 2023 році 11,85 мільярда кубічних метрів.

Україні, аби пережити опалюваний сезон, потрібно орієнтовно 13,2 мільярда кубічних метрів газу. Про це пише Главком з посиланням на інформацію від Міненерговугілля.

Зауважте! На початок осінньо-зимового періоду (тобто до 1 листопада поточного року) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 мільярда кубічних метрів газу.

Ця тема стає як ніколи актуальною на тлі російських атак по газовидобувній інфраструктурі України. Наймасштабніша атака за весь період повномасштабного вторгнення Росії відбулась у ніч на 3 жовтня. Про це повідомили у компанії "Нафтогаз".

У ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів,

– йдеться у повідомленні.

Частину з них вдалося збити. Однак, на жаль, не всі. Зокрема внаслідок нічної атаки, значна кількість українських обʼєктів пошкоджена. Ба більше, частина руйнувань – критичні.

Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім,

– зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

Важливо! Він наголосив, що терор ніде не має досягати своєї мети.

Що ще відомо про ситуацію з українською енергетикою?