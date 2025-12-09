Які об'єкти постраждали від атаки?
Під ворожим ударом опинилося критично важливе газове обладнання, яке забезпечує безперебійне постачання газу для населення, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
На щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах,
– розповіли у відомстві.
Наразі на уражених об'єктах працюють рятувальники та оперативні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, після чого фахівці газової галузі розпочнуть відновлювальні роботи.