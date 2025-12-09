Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

Яка ситуація зі світлом в Запоріжжі?

Федоров повідомив, що тисячі абонентів залишилися без світла, оскільки ворог вчергове атакував цивільну енергоінфраструктуру.

Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі,

– йдеться в повідомленні.

За його словами, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

