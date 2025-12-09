Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.
Яка ситуація зі світлом в Запоріжжі?
Федоров повідомив, що тисячі абонентів залишилися без світла, оскільки ворог вчергове атакував цивільну енергоінфраструктуру.
Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі,
– йдеться в повідомленні.
За його словами, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Атаки по Україні: останні новини
Вночі 9 грудня окупанти вдарили дронами по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.
У Чернігові внаслідок падіння дрона пошкоджено приватне домогосподарство. Там обійшлося без постраждалих.
Загалом вночі 9 грудня противник атакував 110-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.