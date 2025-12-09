Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

Какая ситуация со светом в Запорожье?

Федоров сообщил, что тысячи абонентов остались без света, поскольку враг в очередной раз атаковал гражданскую энергоинфраструктуру.

Вследствие российских атак повреждены электросети соседней Днепропетровской области. Из-за этого без света остаются 5200 абонентов в Запорожском районе,

– говорится в сообщении.

По его словам, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

