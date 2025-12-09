Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.
Какая ситуация со светом в Запорожье?
Федоров сообщил, что тысячи абонентов остались без света, поскольку враг в очередной раз атаковал гражданскую энергоинфраструктуру.
Вследствие российских атак повреждены электросети соседней Днепропетровской области. Из-за этого без света остаются 5200 абонентов в Запорожском районе,
– говорится в сообщении.
По его словам, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Атаки по Украине: последние новости
Ночью 9 декабря оккупанты ударили дронами по территории одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части.
В Чернигове в результате падения дрона повреждено частное домохозяйство. Там обошлось без пострадавших.
Всего ночью 9 декабря противник атаковал 110 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.