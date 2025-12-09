Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об ударе по пожарной части в Запорожье?
Ночью 9 декабря оккупанты ударили дронами по территории одного из населенных пунктов Запорожского района.
Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части,
– говорится в сообщении.
Указывается, что в подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля. В ГСЧС отметили, что на момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал.
Враг бил по Черниговщине: какие последствия
В Чернигове в результате падения дрона повреждено частное домохозяйство. Там обошлось без пострадавших.
В Корюковском районе в результате попадания по территории фермерского хозяйства загорелись скирды соломы.
В Нежинском районе была зафиксирована серия попаданий по одному из промышленных объектов, в результате чего возникло несколько очагов пожара.