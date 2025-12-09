Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Які наслідки ударів по Чернігівщині?
Впродовж доби під атакою було одразу декілька районів Чернігівщини.
В самому обласному центрі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватне домогосподарство. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Суттєво постраждав також Корюківський район. Там у результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи на загальній площі близько 1800 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучали підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду: вогонь вже вдалося приборкати.
Окрім цього, у Ніжинському районі зафіксували серію влучань по одному з промислових об'єктів. Внаслідок атаки там виникло кілька осередків пожежі, які рятувальники вже ліквідували. За даними ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.
Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа / Фото: ДСНС Чернігівщини
Росіяни продовжують завдавати ударів: останні новини
Російські війська 7 грудня вдарили балістичними ракетами по Печенізькій греблі на Харківщині: місцеві жителі чули щонайменше три вибухи, а рух греблею був зупинений.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі удари мають і військові, і гуманітарні наслідки. Зокрема, влучання по греблі ускладнює пересування й може обмежити можливості маневру на цій ділянці.
Під повторним ударом росіян також опинився Фастів, що на Київщині. Після атаки вогонь охопив покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 500 квадратних метрів. Окрім того, вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі.