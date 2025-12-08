Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що на практиці збити літак таким дроном практично нереально. Він зазначив, що ракета надто застаріла для точного наведення, і цей задум не матиме бойової ефективності.
Дивіться також Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу, – Зеленський
Чому ракета Р-60 не працює на "шахеді"?
Ракета Р-60, яку росіяни встановлюють на дрони, спершу створювалася для винищувачів і працювала лише за умови постійного супроводу цілі. Криволап пояснює, що дрон не має технічних можливостей, які забезпечував літак, тому повторити таку схему ураження він не здатен.
Це майже неможливо навести цю ракету на літак, – фахівці одразу сказали, що вона не працюватиме так, як задумано,
– зазначив авіаексперт.
Ракета потребує точного наведення у вузькому конусі захоплення, що вимагало від літака постійного утримання цілі в полі зору радара. Для "шахеда" це означало б виконання складних маневрів, яких дрон просто не може забезпечити. Саме тому сама ракета у своєму первинному призначенні не здатна виконувати бойове завдання.
Шахед повинен розвернутись і зайти у хвіст гелікоптеру, – це не зовсім можливі речі,
– додав Криволап.
У підсумку на таких дронах можуть використовувати хіба що бойову частину ракети як вибухівку. Її можливості як засобу повітряного бою залишаються обмеженими. Загрози для українських літаків від цієї модифікації немає.
Що відомо про останні російські удари та зміну тактики росіян:
- У ніч проти 6 грудня росіяни випустили понад 700 ракет і дронів, вдарили по залізничному вузлу у Фастові, сортувальному центру "Нової пошти" у Дніпрі та складах медичної логістики, після удару по складу у Львові близько 600 медзакладів залишилися без постачання.
- Масована атака пошкодила об'єкти генерації ДТЕК і багато підстанцій "Укренерго" у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях, через що зросла кількість погодинних відключень і в окремих регіонах люди жили по 12 – 16 годин на добу без світла.
- Росія змінила тактику, переставши уникати ударів по "недоторканних" цілях – залізниці, приватній поштовій компанії та центральних медичних складах, а на прифронтових і прикордонних з Росією територіях додатково посилила атаки FPV-дронами та артилерією.