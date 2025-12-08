Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что на практике сбить самолет таким дроном практически нереально. Он отметил, что ракета слишком устарела для точного наведения, и этот замысел не будет иметь боевой эффективности.

Почему ракета Р-60 не работает на "шахеде"?

Ракета Р-60, которую россияне устанавливают на дроны, сначала создавалась для истребителей и работала только при условии постоянного сопровождения цели. Криволап объясняет, что дрон не имеет технических возможностей, которые обеспечивал самолет, поэтому повторить такую схему поражения он не способен.

Это почти невозможно навести эту ракету на самолет, – специалисты сразу сказали, что она не будет работать так, как задумано,

– отметил авиаэксперт.

Ракета требует точного наведения в узком конусе захвата, что требовало от самолета постоянного удержания цели в поле зрения радара. Для "шахеда" это означало бы выполнение сложных маневров, которых дрон просто не может обеспечить. Именно поэтому сама ракета в своем первоначальном назначении не способна выполнять боевую задачу.

Шахед должен развернуться и зайти в хвост вертолета, – это не совсем возможные вещи,

– добавил Криволап.

В итоге на таких дронах могут использовать разве что боевую часть ракеты как взрывчатку. Ее возможности как средства воздушного боя остаются ограниченными. Угрозы для украинских самолетов от этой модификации нет.

