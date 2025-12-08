Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі удари мають і військові, і гуманітарні наслідки. Він попередив, що пошкодження греблі на Сіверському Дінці загрожує водопостачанню Харкова і може перерости в надзвичайну ситуацію для регіону.

Як удар по Печенізькому водосховищу впливає на логістику?

Росіяни вже не вперше б'ють по ділянці дороги біля Печенізького водосховища. Такі атаки почалися ще під час боїв за Вовчанськ та північ Харківщини, коли окупанти намагалися порушити рух українських підрозділів. Цей напрямок залишається важливим для забезпечення оборони.

Коли сили оборони почали витісняти противника, росіяни намагалися порушити нашу логістику саме таким чином,

– сказав Лакійчук.

Влучання по греблі ускладнює пересування й може обмежити можливості маневру на цій ділянці. Йдеться не лише про техніку, а й про забезпечення підрозділів, які тримають лінію оборони.

Якщо вони розіб'ють плотину, це ускладнить нашу логістику,

– пояснив Лакійчук.

Окремою проблемою залишаються гуманітарні ризики. Прорив води нижче за греблею може створити небезпечну ситуацію для населених пунктів. Оцінювати ці загрози, за його словами, мають фахівці з гідротехніки та геологи, однак сама можливість такої події вже викликає занепокоєння.

Що відомо про удар по Печенізькому водосховищу?