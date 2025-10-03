Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие последствия ночного обстрела?

В Минэнерго рассказали, что враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на местах атаки работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

Спасибо каждой ремонтной бригаде, всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара!
– добавили в ведомстве.

Россияне продолжают бить по энергетике

  • Всего ночью 3 октября россияне применили 416 средств воздушного нападения. Под ударом находились объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

  • По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

  • О последствиях обстрелов уже рассказали в Полтавской ОВА. В ходе массированной комбинированной атаки со стороны России в регионе пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.