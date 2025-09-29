Как в Украине готовятся к отопительному сезону?

Такое заявление сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство страны.

В частности, в Чернигове состоялось заседание Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и обеспечения устойчивого его прохождения во время военного положения. Возглавила Штаб премьер-министр Юлия Свириденко.

В центре внимания:

готовность к отопительному сезону; работа объединенной энергосистемы в кризисных ситуациях; обеспечение устойчивости жизнедеятельности населения.

Интересно! Координировал заседание Алексей Кулеба, а участие приняли заместитель министра Константин Ковальчук, министр энергетики Украины Светлана Гринчук, руководство НЭК "Укрэнерго" – NPC Ukrenergo, руководители прифронтовых регионов, ГСЧС Украины и местной власти.

Средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%,

– сообщил Кулеба.

Например, в Черниговской области подготовлено более 93% жилого фонда, а также более 95% детских садов, школ и больниц, а также более 92% котельных. Кроме того, было заменено более четырех километров тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет.

Аналогичные работы продолжаются в таких областях:

Днепропетровской; Донецкой; Запорожской; Николаевской; Одесской; Сумской; Харьковской; Херсонской.

Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, которая позволяет поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей.

Заметьте! Например, в Чернигове смонтировано пять когенерационных установок общей мощностью 3,3 мегаватта, дополнительно готовы к работе двенадцать блочно-модульных котельных суммарной мощностью 12,4 мегаватта. Такие проекты внедряются и в других регионах, чтобы общины могли автономно обеспечивать себя теплом и светом.

Что известно о пунктах несокрушимости?

Отдельно на заседании Штаба рассмотрели вопрос обеспечения людей доступом к базовым услугам в случае чрезвычайных ситуаций. В Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости, которые оснащены генераторами и топливом, чтобы люди имели во время отключений:

тепло; электричество; воду; связь.

Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости. К тому же контролируется наличие горючего для работы генераторов в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуре.

Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это означает, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов,

– сказал Алексей Кулеба.

Он отметил, что задача Штаба заключается в том, чтобы держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий.

Обратите внимание! В частности министр поблагодарил коллег из правительства, областным администрациям, энергетикам и спасателям за совместную работу.

Что известно о запасах газа в Украине?

Еще в начале нынешнего сезона закачки (речь идет о 17 апреля) в ПХГ Украины хранилось почти 5,41 миллиарда кубометров природного газа. Об этом сообщают на сайте ExPro.

Эта сумма – это на 35% или 2,95 миллиарда кубометров меньше, чем 17 апреля 2024 года. Однако в течение сезона закачки Украине удалось полностью сократить этот разрыв.

В частности, в сентябре текущего года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 миллиона кубометров природного газа. А это в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года.

Важно! По состоянию на 14 сентября текущего года в украинских ПХГ хранилось 12,055 миллиардов кубометров природного газа.

Что еще следует знать об отопительном сезоне в Украине?