Как в Украине готовятся к отопительному сезону?
Такое заявление сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство страны.
В частности, в Чернигове состоялось заседание Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и обеспечения устойчивого его прохождения во время военного положения. Возглавила Штаб премьер-министр Юлия Свириденко.
В центре внимания:
- готовность к отопительному сезону;
- работа объединенной энергосистемы в кризисных ситуациях;
- обеспечение устойчивости жизнедеятельности населения.
Интересно! Координировал заседание Алексей Кулеба, а участие приняли заместитель министра Константин Ковальчук, министр энергетики Украины Светлана Гринчук, руководство НЭК "Укрэнерго" – NPC Ukrenergo, руководители прифронтовых регионов, ГСЧС Украины и местной власти.
Средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%,
– сообщил Кулеба.
Например, в Черниговской области подготовлено более 93% жилого фонда, а также более 95% детских садов, школ и больниц, а также более 92% котельных. Кроме того, было заменено более четырех километров тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет.
Аналогичные работы продолжаются в таких областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской.
Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, которая позволяет поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей.
Заметьте! Например, в Чернигове смонтировано пять когенерационных установок общей мощностью 3,3 мегаватта, дополнительно готовы к работе двенадцать блочно-модульных котельных суммарной мощностью 12,4 мегаватта. Такие проекты внедряются и в других регионах, чтобы общины могли автономно обеспечивать себя теплом и светом.
Что известно о пунктах несокрушимости?
Отдельно на заседании Штаба рассмотрели вопрос обеспечения людей доступом к базовым услугам в случае чрезвычайных ситуаций. В Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости, которые оснащены генераторами и топливом, чтобы люди имели во время отключений:
- тепло;
- электричество;
- воду;
- связь.
Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости. К тому же контролируется наличие горючего для работы генераторов в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуре.
Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это означает, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов,
– сказал Алексей Кулеба.
Он отметил, что задача Штаба заключается в том, чтобы держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий.
Обратите внимание! В частности министр поблагодарил коллег из правительства, областным администрациям, энергетикам и спасателям за совместную работу.
Что известно о запасах газа в Украине?
Еще в начале нынешнего сезона закачки (речь идет о 17 апреля) в ПХГ Украины хранилось почти 5,41 миллиарда кубометров природного газа. Об этом сообщают на сайте ExPro.
Эта сумма – это на 35% или 2,95 миллиарда кубометров меньше, чем 17 апреля 2024 года. Однако в течение сезона закачки Украине удалось полностью сократить этот разрыв.
В частности, в сентябре текущего года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 миллиона кубометров природного газа. А это в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года.
Важно! По состоянию на 14 сентября текущего года в украинских ПХГ хранилось 12,055 миллиардов кубометров природного газа.
Что еще следует знать об отопительном сезоне в Украине?
Украинское правительство планирует ввести мораторий на отключение должников в прифронтовых громадах от водоснабжения и электроснабжения. Это нужно для стабильного прохождения отопительного сезона. Таким образом люди быть уверены, что тепло и свет останутся доступными при любых обстоятельствах.
В частности во время военного времени действия мораторий для повышения цен на горячую воду, газ и отопление. Повышение тарифов в стране можно рассматривать только после окончания войны.