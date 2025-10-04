Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Будут ли сильные морозы в октябре?
По словам Птухи, говоря о -20 градусах, стоит учитывать то, что это были абсолютные минимумы для октября. Они бывают не так часто. То же самое касается и очень высоких показателей температуры. Это просто наблюдения за всю историю.
Более присущи показатели, соответствующие климатическим нормам. Скорее всего, этот октябрь будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее,
– указала эксперт.
Синоптик отметила, что первая декада октября довольно таки прохладная. В целом температура близка к норме, но в некоторых западных областях возможна даже немножко ниже нормы.
Во второй декаде погода должна быть в пределах нормы. А вот уже в третьей декаде октября может быть определенное повышение температуры. Но это еще будет уточняться.
Какой будет погода в октябре?
Наталья Птуха отметила, что маловероятен и снег по всей Украине в октябре. Мокрый снег возможен только на высокогорье. На остальных территориях осадки в жидкой форме – то есть как дождь.
Синоптик говорит, что уровень дождей в октябре будет в пределах нормы. Октябрь – переходный месяц, поэтому все зависит от синоптических процессов.
Ближайшие 5 – 7 дней резкого потепления в Украине не будет. Небольшой рост температуры будет на юго-востоке на выходных и начале следующей недели.