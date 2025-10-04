Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи будуть люті морози у жовтні?

За словами Птухи, говорячи про -20 градусів, варто зважати на те, що це були абсолютні мінімуми для жовтня. Вони бувають не так часто. Те ж саме стосується і дуже високих показників температури. Це просто спостереження за всю історію.

Більш притаманними є показники, відповідні до кліматичних норм. Скоріш за все, цей жовтень буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї,

– вказала експерт.

Синоптикиня зауважила, що перша декада жовтня досить таки прохолодна. Загалом температура близька до норми, але у деяких західних областях можлива навіть трошки нижча за норму.

У другій декаді погода повинна бути в межах норми. А от вже у третій декаді жовтня може бути певне підвищення температури. Але це ще буде уточнюватися.

Якою буде погода у жовтні?