Як атаки Росії вплинули на видобуток газу в Україні?

Потужний російський обстріл, що знищив видобуток газу 3 жовтня, був спрямований на Харківську та Полтавську області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Газова інфраструктура України була здатна задовольнити внутрішній попит, проте цього року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних та дронових атак.

Якщо вони продовжаться, Україні до кінця березня потрібно буде купити приблизно 4,4 мільярда кубічних метрів газу вартістю майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Цього року Україна уже закупила у іноземних постачальників 4,58 мільярда кубічних метрів газу, зокрема 3,67 мільярда – з кінця минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінює, що до кінця цього року потреби країни в імпорті сягнуть 5,8 мільярда, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через атаки Росії.

Які запаси газу є в України?

Станом на середину вересня запаси газу в підземних сховищах України досягали 12,05 мільярда кубометрів, повідомляє 24 Канал.

Проте для проходження зими нам потрібно мінімум 14,5 мільярда кубометрів газу.

Втім, найімовірніше, на цю цифру ми не вийдемо. Тому прийдеться все-таки докуповувати певні обсяги газу,

– пояснив експерт Володимир Омельченко.

Як заявляє для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев що обсяг в 13,2 мільярда кубометрів, який планується закачати у сховища, – це швидше на межі достатності. Якщо температура триматиметься взимку на межі -10 та нижче впродовж двох тижнів, або ж, наприклад, економічна промисловість збільшить обсяги виробництва, тоді закачаного газу не вистачить.

Разом з цим Україна планує збільшити імпорт природного газу на 30%, що складає приблизно 1,5 мільярда кубометрів.

Що відомо про опалювальний сезон в Україні?