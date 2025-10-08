Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлию Свириденко.

Какой будет цена на газ в Украине?

Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике. По ее словам, цель заключается в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.

Глава правительства Свириденко вечером 8 октября информировала о фиксированной цене на газ. В частности, премьер-министр страны подчеркнула, что цена на газ будет стабильной всю зиму.

Фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

Для населения: 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС). Для бюджетных учреждений: 16 390 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

Премьер уточнила, что такой шаг позволит сохранить стабильные тарифы на протяжении всего отопительного сезона.

Свириденко также сообщила об одобрении Плана прохождения зимы.

"Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов. Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", – отметила она.

Что предшествовало?