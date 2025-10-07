О чем говорили Зеленский и Свириденко?

Речь идет об областях, подвергшихся поражению после российских ударов по энергетике, пишет 24 Канал со ссылкой на Зеленского.

В частности правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам. Средства будут направлены для защиты объектов энергетики.

Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать,

– написал Владимир Зеленский.

Согласно его словам, отдельно он и Юлия Свириденко обсудили ситуацию:

в газовом секторе; наращивание запасов газа; обеспечение людей.

Важно! Более того, ближайшее время правительство должно принять постановление, которая сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения.

Несмотря на все вызовы должны поддержать общины, которым сейчас сложнее всего,

– отметил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что также поручил подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей. Это нужно для того, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году.

Президент Украины добавил: важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц.

Заметьте! Зеленский подытожил, что ожидает чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели.

Что происходит с энергетикой Украины?

Украина должны увеличить импорт газа. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Причиной является усиление обстрелов по энергетическим объектам Украины со стороны России.

Сейчас Украине следует увеличить импорт на 30%. Киев ведет переговоры с партнерами по поставкам.

Что еще следует знать о ситуации в энергетике?