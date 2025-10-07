Даже несмотря на увеличение финансирования образования и выделение дополнительных 53,8 миллиарда гривен на оплату труда педагогов. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады, информирует 24 Канал.
Повысят ли зарплату учителям?
Сейчас чиновники рассматривают два варианта повышения зарплат педагогам:
- только для учителей школ;
- для учителей, а также педагогов в профтехах и колледжах.
Большинство средств все же предварительно направят на школы, которые финансируют из субвенции.
Оксен Лисовой при этом отметил, что принцип пропорциональности повышения зарплат должен распространяться и на преподавателей вузов и ученых. Для университетов государство увеличило программу финансирования, что должно стимулировать рост их спецфондов.
Важно! По информации МОН Украины, Правительство увеличило доплату за работу в неблагоприятных условиях труда учителям, которые работают очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях. Сумма вырастет с 2 до 4 тысяч гривен и зависит от нагрузки.
Нардепы при этом предостерегли правительство от нереалистичных обещаний. Они напомнили, что анонсированное повышение на 50% может вызвать разочарование учителей, если в январе 2026 года его не будет.
Что известно о повышении оплаты труда учителям?
- Премьер Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
- МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.