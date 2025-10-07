Даже несмотря на увеличение финансирования образования и выделение дополнительных 53,8 миллиарда гривен на оплату труда педагогов. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады, информирует 24 Канал.

Повысят ли зарплату учителям?

Сейчас чиновники рассматривают два варианта повышения зарплат педагогам:

только для учителей школ;

для учителей, а также педагогов в профтехах и колледжах.

Большинство средств все же предварительно направят на школы, которые финансируют из субвенции.

Оксен Лисовой при этом отметил, что принцип пропорциональности повышения зарплат должен распространяться и на преподавателей вузов и ученых. Для университетов государство увеличило программу финансирования, что должно стимулировать рост их спецфондов.

Важно! По информации МОН Украины, Правительство увеличило доплату за работу в неблагоприятных условиях труда учителям, которые работают очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях. Сумма вырастет с 2 до 4 тысяч гривен и зависит от нагрузки.

Нардепы при этом предостерегли правительство от нереалистичных обещаний. Они напомнили, что анонсированное повышение на 50% может вызвать разочарование учителей, если в январе 2026 года его не будет.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?