Об этом она заявила во время обсуждения проекта госбюджета на 2026 год во время заседании Образовательного комитета Верховной Рады. Об этом информирует 24 Канал.
Что заявила образовательный омбудсмен?
Лещик отметила, что необходимо увеличить базовую ставку вместо надбавок и доплат.
Хочу призвать начать работу по изменению модели к выплате заработной платы. Мы имеем маленькую ставку и большое количество надбавок и доплат,
– отметила она.
Также она сообщила, что около трети обращений к омбудсмену касается темы проблемы с зарплатами, ведь выплаты часто зависят от позиций руководителей и учредителей учреждений. А это причина сокращения или вообще невыплаты надбавок.
Лещик к тому же заметила, что действующая нормативно-правовая база по начислению зарплат педагогам является устаревшей и не соответствует вызовам времени. Сейчас отрасль обслуживают в соответствии с документами 1993 – 2002 годов.
Что известно о повышении оплаты труда учителям?
- Премьер Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
- МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.