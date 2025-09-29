Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа в телеграме. Он считает, что повышение оплаты труда педагогов на 50%, которое предусмотрели в проекте бюджета-2026, – это положительный шаг, но не достаточный.

Что говорит нардеп?

Гетманцев отметил, что надо наконец выполнить 61 Статью ЗУ "Об образовании" и гарантировать три минимальные зарплаты учителю низкой категории – несмотря на войну.

Потому что когда молодой учитель получает 6 тысяч гривен зарплаты на руки – на это же невозможно прожить. Поэтому у нас куча примеров, когда профессиональные и талантливые молодые люди уходят из профессии, ищут другую работу,

– написал нардеп.

При этом он добавил, что надо решать проблему не только зарплат учителей, но и других категорий педагогов – в детсадах, внешкольном образовании, профессионально-техническом и высшем. В частности – воспитателей садов.

Самые высокие зарплаты воспитателей – 9,5 тысячи гривен,

– уточнил глава Финансового комитета.

И добавил, что зарплату им согласовывает местная власть и может назначить доплаты. Но не все имеют такую возможность. Поэтому государство также ответственно.

На днях нардеп заявил, что надо повысить зарплаты воспитателей детсадов до уровня учителей начальной школы. В частности, унифицировать систему надбавок и коэффициентов для всех звеньев образования.

Что говорят в МОН?

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что повышение зарплат в дошкольном, внешкольном, профессионально-техническом и профессиональном предвысшем образовании является важным вызовом для его ведомства.

Чиновник отметил, что зарплаты педагогов в вышеперечисленных звеньях должны быть совмещены с ростом оплаты труда учителей в школе.

По повышению зарплат преподавателям профтехов и колледжей, Лисовой объяснил, что задержка по механике повышения зарплаты педагогам связана, в частности, с тем, чтобы охватить повышением преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?