Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа в телеграме. Он считает, что повышение оплаты труда педагогов на 50%, которое предусмотрели в проекте бюджета-2026, – это положительный шаг, но не достаточный.
Что говорит нардеп?
Гетманцев отметил, что надо наконец выполнить 61 Статью ЗУ "Об образовании" и гарантировать три минимальные зарплаты учителю низкой категории – несмотря на войну.
Потому что когда молодой учитель получает 6 тысяч гривен зарплаты на руки – на это же невозможно прожить. Поэтому у нас куча примеров, когда профессиональные и талантливые молодые люди уходят из профессии, ищут другую работу,
– написал нардеп.
При этом он добавил, что надо решать проблему не только зарплат учителей, но и других категорий педагогов – в детсадах, внешкольном образовании, профессионально-техническом и высшем. В частности – воспитателей садов.
Самые высокие зарплаты воспитателей – 9,5 тысячи гривен,
– уточнил глава Финансового комитета.
И добавил, что зарплату им согласовывает местная власть и может назначить доплаты. Но не все имеют такую возможность. Поэтому государство также ответственно.
На днях нардеп заявил, что надо повысить зарплаты воспитателей детсадов до уровня учителей начальной школы. В частности, унифицировать систему надбавок и коэффициентов для всех звеньев образования.
Что говорят в МОН?
Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что повышение зарплат в дошкольном, внешкольном, профессионально-техническом и профессиональном предвысшем образовании является важным вызовом для его ведомства.
Чиновник отметил, что зарплаты педагогов в вышеперечисленных звеньях должны быть совмещены с ростом оплаты труда учителей в школе.
По повышению зарплат преподавателям профтехов и колледжей, Лисовой объяснил, что задержка по механике повышения зарплаты педагогам связана, в частности, с тем, чтобы охватить повышением преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.
Что известно о повышении оплаты труда учителям?
- Премьер-министр Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- Предварительно – на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
- МОН еще нарабатывает соответствующий механизм.