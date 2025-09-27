Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовой в разговоре с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.

Повысят ли зарплаты всем педагогам?

Чиновник отметил, что зарплаты педагогов в вышеперечисленных звеньях должны быть совмещены с ростом оплаты труда учителей в школе. При этом напомнил, что в дошкольном образовании зарплаты воспитателей сейчас может повышать местная власть.

Согласно закону "О дошкольном образовании", нижний порог зарплаты педагогов в дошкольном образовании устанавливают в соответствии с тарифной сеткой.

Министр также уточнил, что для прифронтовых и экономически несостоятельных общин надо в пределах дотации искать дополнительный ресурс для повышения зарплат не только педагогам дошкольного, но и внешкольного образования. Ведь внешкольное образование тоже относится к сфере управления местной власти и является критически низкооплачиваемым.

По повышению зарплат преподавателям профтехов и колледжей, Лисовой объяснил, что задержка по механике повышения зарплаты педагогам связана, в частности, с тем, чтобы охватить повышением преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?