Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовой в разговоре с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.
Повысят ли зарплаты всем педагогам?
Чиновник отметил, что зарплаты педагогов в вышеперечисленных звеньях должны быть совмещены с ростом оплаты труда учителей в школе. При этом напомнил, что в дошкольном образовании зарплаты воспитателей сейчас может повышать местная власть.
Согласно закону "О дошкольном образовании", нижний порог зарплаты педагогов в дошкольном образовании устанавливают в соответствии с тарифной сеткой.
Министр также уточнил, что для прифронтовых и экономически несостоятельных общин надо в пределах дотации искать дополнительный ресурс для повышения зарплат не только педагогам дошкольного, но и внешкольного образования. Ведь внешкольное образование тоже относится к сфере управления местной власти и является критически низкооплачиваемым.
По повышению зарплат преподавателям профтехов и колледжей, Лисовой объяснил, что задержка по механике повышения зарплаты педагогам связана, в частности, с тем, чтобы охватить повышением преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.
Что известно о повышении оплаты труда учителям?
- Глава украинского правительства Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
- МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
- Глава ведомства Оксен Лисовой рассказал, что в проекте госбюджета на следующий год есть дополнительная сумма – 53 миллиарда гривен.
- Повышение уже задекларировали, а вопрос механики представят на голосование проекту госбюджета на 2026 год в Раде.