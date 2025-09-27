На цьому наголосив очільник МОН Оксен Лісовий у розмові з журналістами. Про це інформує 24 Канал.

Чи підвищать зарплати усім освітянам?

Посадовець зазначив, що зарплати освітян у вищеперелічених ланках мають бути поєднані зі зростанням оплати праці вчителів у школі. При цьому нагадав, що у дошкільній освіті зарплати вихователів зараз може підвищувати місцева влада.

Відповідно до закону "Про дошкільну освіту", нижній поріг зарплати педагогів у дошкільній освіті встановлюють відповідно до тарифної сітки.

Міністр також уточнив, що для прифронтових та економічно неспроможних громад треба у межах дотації шукати додатковий ресурс для підвищення зарплат не тільки педагогам дошкілля, а й позашкілля. Адже позашкільна освіта теж належить до сфери управління місцевої влади та є критично низькооплачуваною.

Щодо підвищення зарплат викладачам профтехів та коледжів, Лісовий пояснив, що затримка щодо механіки підвищення зарплати педагогам пов'язана, зокрема, з тим, щоб охопити підвищенням викладачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти.

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?