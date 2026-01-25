На які професії росте попит, враховуючи розвиток ШІ?

Як розповів головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Bloomberg, завдяки попиту на будівництво центрі обробки даних, які запускають та навчають ШІ, сантехніки, електрики та будівельники почали отримувати вищі зарплати.

Читайте також Трудові права у 2026 році: що передбачає закон і які винятки для працівників-донорів

Як він пояснив, зараз відбувається бум на ці професії. Крім того, це означає, що для того, щоб добре заробляти не обов'язково мати ступінь доктора філософії з комп'ютерних наук.

Водночас на Linkedln йдеться про те, що до 4-х найкращих кар'єрних напрямках у 2026 році входить: ШІ та машинне навчання, кібербезпека, наука про дані та аналітика, а також кар'єра в охороні здоров'я.

Серед вакансій в ШІ-індустрії будуть популярні такі – інженери з генеративного штучного інтелекту, фахівці з машинного навчання та співробітники з етики штучного інтелекту.

Посади в кібербезпеці часто мають майже нульовий рівень безробіття, а фахівці мають високу оплату праці.

Ключовими навичками для осіб, що планують працювати з даними та загалом з аналітикою, стануть: SQL, Python/R, інструменти великих даних, платформи бізнес-аналітики (Tableau/Power BI).

Натомість в секторі охорони здоров'я зростають всі посади. Варто звернути зокрема на такі посади, як адміністратори охорони здоров'я, аналітики медичних даних та даних громадського здоров'я, фахівці суміжних медичних професій.

На кого росте найбільше попит в Україні?

Відповідно до даних "Школи бізнесу" Нової пошти, найбільший попит зараз спостерігається на медичний персонал (лікарів, медсестер і фармацевтів), IT-спеціалістів, будівельників, інженерів, працівників логістики, аграрної сфери, водіїв вантажівок і викладачів.

Однією з ключових тенденцій є зростання важливості мультизадачності: від співробітників очікують здатності поєднувати технічні й управлінські функції, що допомагає бізнесам бути гнучкішими в умовах нестабільності.

Також на український ринок праці впливає розвиток штучного інтелекту – деякі професії можуть змінитися або зникнути, наприклад ті, що пов'язані з рутинною обробкою даних чи перекладом.

В яких професія є дефіцит робочої сили?