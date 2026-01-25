На какие профессии растет спрос, учитывая развитие ИИ?

Как рассказал главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg, благодаря спросу на строительство центра обработки данных, которые запускают и обучают ИИ, сантехники, электрики и строители начали получать более высокие зарплаты.

Как он объяснил, сейчас происходит бум на эти профессии. Кроме того, это означает, что для того, чтобы хорошо зарабатывать не обязательно иметь степень доктора философии по компьютерным наукам.

В то же время на Linkedln говорится о том, что в 4-х лучших карьерных направлениях в 2026 году входит: ИИ и машинное обучение, кибербезопасность, наука о данных и аналитика, а также карьера в здравоохранении.

Среди вакансий в ИИ-индустрии будут популярны такие – инженеры по генеративному искусственному интеллекту, специалисты по машинному обучению и сотрудники по этике искусственного интеллекта.

Должности в кибербезопасности часто имеют почти нулевой уровень безработицы, а специалисты имеют высокую оплату труда.

Ключевыми навыками для лиц, планирующих работать с данными и вообще с аналитикой, станут: SQL, Python/R, инструменты больших данных, платформы бизнес-аналитики (Tableau/Power BI).

Зато в секторе здравоохранения растут все должности. Стоит обратить в частности на такие должности, как администраторы здравоохранения, аналитики медицинских данных и данных общественного здоровья, специалисты смежных медицинских профессий.

На кого растет больше всего спрос в Украине?

Согласно данным "Школы бизнеса" Новой почты, наибольший спрос сейчас наблюдается на медицинский персонал (врачей, медсестер и фармацевтов), IT-специалистов, строителей, инженеров, работников логистики, аграрной сферы, водителей грузовиков и преподавателей.

Одной из ключевых тенденций является рост важности мультизадачности: от сотрудников ожидают способности сочетать технические и управленческие функции, что помогает бизнесам быть более гибкими в условиях нестабильности.

Также на украинский рынок труда влияет развитие искусственного интеллекта – некоторые профессии могут измениться или исчезнуть, например те, связанные с рутинной обработкой данных или переводом.

В каких профессия есть дефицит рабочей силы?